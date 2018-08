Bale žiaril pri Lopeteguiho ligovej premiére: Odohral vynikajúci zápas

Gareth Bale (druhý zľava). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 20. augusta (TASR) - Nový tréner futbalistov Realu Madrid Julien Lopetegui zaznamenal úspešnú ligovú premiéru. Jeho zverenci v úvodnom kole španielskej La Ligy zdolali Getafe 2:0. Kouča potešil najmä výkon Garetha Balea, ktorý bol pri oboch góloch domácich. Najprv v 20. minúte odštartoval prienikom po ľavom krídle a následným centrom akciu, ktorá vyvrcholila gólovou hlavičkou Daniho Carvajala, a v 51. minúte po prihrávke Marca Asensia sám spečatil výhru "bieleho baletu".Waleský krídelník sa strelecky presadil v prvom dueli ligovej sezóny už tretí rok za sebou.pochválil Balea tréner Realu.citoval Lopeteguiho denník Marca.Balea bolo v nedeľu plné ihrisko, hýril pohybom, okrem gólu opečiatkoval aj hlavičkou brvno. Keď ho v 77. minúte vystriedal na trávniku Lucas Vazquez, tribúny ho odmenili za výkon hlasitým potleskom.vyslovil sa Bale, ktorý by po odchode Cristiana Ronalda do Juventusu Turín mohol hrať v tíme výraznejšiu rolu.Real si napravil chuť po prehre s mestským rivalom Atleticom v stredajšom súboji o Superpohár UEFA v Tallinne (2:4 pp).citovala agentúra DPA Marca Asensia.dodal.Lopetegui nechal sedieť iba na striedačke posilu z londýnskej Chelsea Thibauta Courtoisa, medzi žrďami sa predstavil Keylor Navas. Po Superpohári oddychovali aj Luka Modrič, Casemiro a Raphael Varane. Šancu v stredovej formácii dostal Dani Ceballos, často prehliadaný Lopeteguiho predchodcom Zinedinom Zidanom.povedal Lopetegui na adresu 22-ročného stredopoliara.Zápas, ktorý odštartoval na Santiago Bernabeu o 22.15 miestneho času, sledovalo "iba" 48.446 divákov. Podľa španielskych médií ide o najnižšiu návštevu na domácom zápase Realu od roku 2009, keď prišiel Ronaldo do Madridu z Manchestru United.