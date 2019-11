Baletný majster a choreograf Jozef Dolinský sa dožíva 80 rokov

Na archívnej snímke vpravo Jozef Dolinský. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. novembra (TASR) - Jozef Dolinský starší je predstaviteľom generácie, ktorá významnou mierou ovplyvnila vývoj slovenského baletu 20. storočia. Odborná kritika ho charakterizuje ako javiskovo tvárneho tanečníka so širokou paletou postáv v klasickom i modernom repertoári. Je držiteľom ocenenia "Kvet baletu" (1996), ktoré sa udeľuje najlepšiemu baletnému tanečníkovi na Slovensku. Choreograf, pedagóg a sólista Baletu Slovenského národného divadla (SND) sa v utorok 26. novembra dožíva 80 rokov.Jozef Dolinský sa narodil 26. novembra 1939 v Prešove. V tomto meste, na javisku Divadla Jonáša Záborského, začínal už v rokoch 1954 a 1955 svoju umeleckú dráhu. V tomto čase ho choreograf Jozef Bernatík obsadil do titulnej postavy v balete P. I. Čajkovského Luskáčik. Svoj talent potom rozvíjal na Tanečnom oddelení Konzervatória v Bratislave pod vedením Magdalény Panovovej. Už od roku 1959 – teda rok pred ukončením štúdia – hosťoval Jozef Dolinský v Balete SND.Jeho pravidelné angažmán na tejto scéne sa začalo v roku 1960, po absolvovaní štúdia na konzervatóriu. V rokoch 1960–1962 pôsobil aj v balete Vojenského umeleckého súboru.V rokoch 1965–1975 bol Jozef Dolinský st. sólistom Baletu SND, ďalších 24 rokov tu pôsobil ako baletný majster a hosťujúci choreograf (1975-1999), v neskoršom období ako externý baletný majster. Medzitým bol v rokoch 1990-1992 šéfom baletného súboru Novej scény v Bratislave.Majstrovo tanečné umenie mohlo publikum obdivovať v klasickom i modernom repertoári. Vynikol napríklad ako Gavalier (Straussiáda 1962), Barmalej (Doktor Jajbolí, 1962), Pán (Valpurgia noc, 1963), Harlekýn (Karneval, 1963), Šašo, Rotbart, pas de trois (Labutie jazero, 1964, 1972), Peter (Peter a vlk, 1965), Vendelín (Slovanské tance, 1965), Američan (Američan Paríži, 1967), ako Merkucio, Benvolio a Páter Lorenzo v troch inscenáriách Romea a Júlie (1968, 1976 a 2001) a v mnohých ďalších postavách.Popri tom Jozef Dolinský v roku 1975 úspešne ukončil štúdium choreografie na Katedre tanečnej tvorby na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) u Marileny Halászovej. Absolvoval študijné pobyty v Palucca Schule (1971) a stáž v súbore Mauricea Béjarta (1979). To mu otvorilo možnosť vydať sa na dráhu choreografa a pedagóga.Jozef Dolinský st. je autorom tanečných častí vo viacerých operách a operetách. Možno spomenúť opery Faust a Margaréta – Valpurgina noc, Krútňava a Jánošík v SND, operu Aida inscenovanú v Mestskom divadle Olomouc a opäť Jánošíka na scéne Národného divadla v Brne. Vytvoril choreografie v operetách Tajomstvo modrej ruže (1976) a Povodeň (1984) v Divadle Jonáša Záborského Prešov, alebo v operete Poľská krv na scéne Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici.K dlhému zoznamu postáv i predstavení, na ktorých sa Jozef Dolinský st. podieľal ako protagonista alebo autor, možno prirátať detské balety Z rozprávky do rozprávky na hudbu Oskara Nedbala a Čajkovského balet Luskáčik. Obe predstavenia uviedol Balet SND v rámci jubilejnej 100. sezóny prvej slovenskej divadelnej scény. Luskáčik zaujíma v umeleckom živote Jozefa Dolinského st. osobitné miesto – spája sa s jeho začiatkami v roku 1954 a opakovane ho sprevádza počas celého profesionálneho života.Premiéru predstavenia s názvom Tulák Chaplin – pocta géniovi uviedol Balet SND v marci 2019. V inscenácii Daniela de Andrade a Carla Davisa vytvorilo viacero tanečníkov postavu legendárneho herca v rôznych obdobiach. Jozef Dolinský st. stvárňuje Charlieho Chaplina, ktorý si preberá sošku Oskara za celoživotné dielo.píše o Jozefovi Dolinskom staršom dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová.Jozef Dolinský st. pôsobil aj ako pedagóg na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave (v rokoch 1980-2000 a potom od roku 2015), a tiež na Konzervatóriu Dušana Nebylu v Trnave. K žiakom Jozefa Dolinského st. patria tanečníci, ktorí uspeli na prestížnych európskych aj svetových baletných scénach ako napríklad Roman Lazík, František Šulek, Michal Zábavík, a tiež jeho syn Jozef Dolinský mladší, ktorý je od augusta 2019 riaditeľom Baletu SND.