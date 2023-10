Balík označil svoju misiu za splnenú, za hlavné výsledky považuje záchranu 700 miliónov eur

Ohrozených je už iba 100 miliónov eur

Nové eurofondové obdobie

Poverený minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík označil svoju päťmesačnú misiu za splnenú. Za hlavné výsledky svojho pôsobenia považuje záchranu starých eurofondov aj úspešné naštartovanie nového programového obdobia.Počas úradníckej vlády Ľudovíta Ódora sa čerpanie starých eurofondov v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 výrazne zrýchlilo.Za päť mesiacov od mája do októbra vzrástlo o takmer 10 %, pričom z celkovej alokácie zdrojov Európskej únie 14,5 miliardy eur je aktuálne vyčerpaných takmer 11,6 miliardy eur, teda skoro 80 %.„Pri nástupe úradníckej vlády v máji reálne hrozilo, že Slovensko príde o 800 miliónov eur, ktoré nestihneme využiť a museli by sme ich vracať do Bruselu. Vďaka opatreniam a zodpovednosti celej vlády sme hrozbu prepadnutia eurofondov znížili o 700 miliónov,“ uviedol Balík.Ako pokračoval, ohrozených je tak už iba 100 miliónov eur, o ktoré sa ešte stále dá zabojovať. „To však už bude úlohou novej vlády,“ upozornil dosluhujúci minister investícií.Najväčší nárast v čerpaní má podľa neho Integrovaný regionálny operačný program, ktorý spadá pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), a je zrejmé, že z neho neprepadne ani euro.Podarilo sa tiež reálne naštartovať nové eurofondové obdobie aj s vyhlásením výziev. „Od júna sme z nových eurofondov vyhlásili už 22 výziev za vyše 1 miliardu eur. Sedem z nich vyhlásilo ministerstvo investícií ako riadiaci orgán Programu Slovensko, zvyšné vyhlásili úrad vlády, či rezorty práce a školstva,“ podotkol Balík.Súčasťou nových eurofondov je aj Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 441 miliónov eur, ktorý slúži na pomoc transformujúcim sa regiónom pri prechode k zelenšej ekonomike.„Nové eurofondy sú tak veľkou šancou špeciálne pre región hornej Nitry, ktorý spolu s Košickým a Banskobystrickým krajom získa osobitnú eurofondovú podporu z tohto fondu,“ priblížil Balík.Jedným z kľúčových projektov je využitie tepla zo zeme na vykurovanie Košíc. „Ide o najväčší geotermálny projekt v strednej Európe, ktorý dostal štatút národného projektu. Vďaka nemu mesto Košice dostane ekologické a stabilné vykurovanie a o 50 000 ton ročne sa znížia emisie skleníkových plynov,“ dodal minister.