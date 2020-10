Balík pomoci americkej ekonomike by mal byť vo výške 1,8 bilióna dolárov, navrhuje vraj Trump

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.10.2020 (Webnoviny.sk) - Biely dom navrhne zástupcom demokratov, aby nový balík pomoci ekonomike USA postihnutej pandémiou bol v sume 1,8 bilióna dolárov. Povedal to v piatok zdroj televíznej stanice CNBC.Išlo by o zväčšenie navrhovaného objemu stimulov, keďže doteraz administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhovala, aby balík pomoci bol v sume 1,6 bilióna dolárov.Demokrati v Snemovni reprezentantov tento mesiac schválili návrh zákona o balíku stimulov v objeme 2,2 bilióna dolárov, pričom obom stranám sa nedarí dospieť ku konsenzu, konštatuje portál cnbc.com.Predpokladá sa, že aj keby Biely dom a demokrati dokázali dosiahnuť dohodu o tom, koľko peňazí sa má napumpovať do zdravotníckeho systému a ekonomiky, musia navrhnúť taký zákon, ktorý prejde Senátom ovládaným republikánmi.Líder senátnej väčšiny Mitch McConnell v piatok uviedol, že ďalší balík stimulov je "v najbližších troch týždňoch nepravdepodobný".