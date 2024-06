Balkán trápi príliš skorá vlna horúčav, tamojšie úrady vydali varovanie pred pobytom na slnku

Horúčavy udreli príliš skoro

Masívne výpadky elektriny

21.6.2024 (SITA.sk) - Úrady na západnom Balkáne upozornili ľudí, aby boli ostražití, pili dostatok vody a neboli na slnku, keďže skorá vlna horúčav priniesla teploty až do 40 stupňov Celzia. Srbský úrad verejného zdravotníctva varoval, aby sa ľudia nezdržiavali na slnku od 11:00 do 17:00 a ak idú von, nech si so sebou berú vodu.V susednom Chorvátsku by mala vlna horúčav vyvrcholiť v piatok, no cez víkend by mala nasledovať zmena počasia, ktorá by mohla priniesť búrky.Čiernohorský vysielateľ RTCG uviedol, že hoci sú obyvatelia hlavného mesta Podgorica zvyknutí na vysoké teploty, niektorí sa sťažujú, že udreli príliš skoro.„Naozaj neviem, čo budeme robiť,“ povedal televízii jeden obyvateľ.Horúčavy, ktoré zasiahli Balkán, podľa meteorológov prišli z Afriky, pričom v atmosfére sú častice piesku, ktoré vytvorili vrstvu podobnú mraku a zatienili panorámu. Úľavu ľudia nepociťovali ani v noci, keď sa teploty pohybovali nad 20 stupňami Celzia. Skôr počas týždňa úrady v Severnom Macedónsku zaviedli mimoriadne opatrenia až do nedele, po ktorej sa očakáva, že horúčavy ustúpia.Čiernohorské úrady medzičasom hlásia masívny výpadok elektriny, ktorý zanechal takmer celú krajinu bez prúdu. Podobné problémy hlási aj pobrežná časť Chorvátska, Bosna a Hercegovina a Albánsko. Konkrétna príčina výpadku nie je známa.V Bosne je podľa štátnej energetickej spoločnosti spôsobený problémami v regionálnom distribučnom vedení, zatiaľ čo albánska štátna energetická spoločnosť uviedla, že problém spôsobilo „extrémne teplo“.