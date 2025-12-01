|
01. decembra 2025
Balogh sa bráni odvolaniu od Žilinku. Tvrdí, že je chránený ako oznamovateľ a hovorí o porušovaní svojich práv – VIDEO
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh je presvedčený, že spadá pod ochranu
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh je presvedčený, že spadá pod ochranu Úradu na ochranu oznamovateľov. Ako v pondelok povedal pre médiá, táto ochrana by sa mala týkať aj zámeru odvolať ho z funkcie, čo avizoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
„Ja som neoznamoval ani správny delikt, ani trestný čin,“ skonštatoval Balogh s tým, že v takomto prípade by Úrad na ochranu oznamovateľov musel odsúhlasiť všetky pracovnoprávne kroky zo strany zamestnávateľa. Aj pri ľahšej forme ochrany však podľa neho zamestnávateľ nemôže vykonávať odvetné opatrenia.
Spor so Žilinkom a postup výborov
Zároveň Balogh vyhlásil, že urobí všetko, aby ochránil svoje práva, ktoré sú porušované. Na parlamentný brannobezpečnostný výbor sa podľa vlastných slov v rámci sporu so Žilinkom obrátil preto, lebo výbor má kompetencie v oblasti verejného poriadku bezpečnosti a kriminality, a generálny prokurátor bol na jeho zasadnutia opakovane predvolávaný. „Ja chcem prehlásiť, že budem k dispozícii rokovaniu akéhokoľvek výbor. Všade som ochotný uviesť svoje argumenty,“ dodal Balogh.
Predseda Rady prokurátorov SR Stanislav Jakubčík v tejto súvislosti zdôraznil, že Balogh rade nepredložil relevantné listiny, teda doklady o tom, že mu bol udelený status ochrany oznamovateľa príslušným orgánom. „Rada sa nestotožňuje s právnym názorom krajského prokurátora, že konanie rady predstavuje zakázané odvetné opatrenie v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov," uviedol Jakubčík.
Návrh generálneho prokurátora na odvolanie a s ním súvisiace kroky, teda žiadosť o vyjadrenie rady prokurátorov k danej veci podľa neho začali už v októbri, teda časovo predchádzali podaniu oznámenia na Úrad na ochranu oznamovateľov, ktoré krajský prokurátor vykonal až 19. novembra.
Rada prokurátorov sa stotožnila s návrhom Žilinku
„Z logiky veci nemôže byť konanie rady, ktoré je priamym následkom staršieho návrhu generálneho prokurátora, reakciou na neskoršie oznámenie krajského prokurátora," uviedol Jakubčík. Doplnil, že prijatie stanoviska radou je procesným krokom v rámci vnútornej samosprávy prokuratúry, nie jednostranným pracovnoprávnym úkonom zamestnávateľa, na ktorý by sa vzťahovala povinnosť žiadať súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov. „Samotné podanie oznámenia automaticky neblokuje činnosť samosprávnych orgánov pri výkone ich zákonných kompetencií," dodal Jakubčík.
Rada prokurátorov SR sa ešte minulý týždeň stotožnila s návrhom generálneho prokurátora Maroša Žilinku a odporučila odvolať Balogha z funkcie žilinského krajského prokurátora. Ako vyplýva zo stanoviska rady, manažérske zlyhania Balogha, ktorými argumentoval Žilinka, boli v priebehu konania umocnené postupom, ktorý rada vyhodnotila ako nezlučiteľný s postavením vedúceho prokurátora, ktorý viedol k zásadnej strate dôvery a poškodeniu dobrého mena prokuratúry.
Prvým dôvodom je podľa rady závažné porušenie zákonov a interných predpisov v hospodárskej oblasti. Zároveň sa Balogh podľa rady dopustil ohrozenia vážnosti prokuratúry, politizácie a rezignácie na zákonné záruky.
Nadlimitná zákazka a kauzy pod dozorom prokuratúry
Žilinka avizoval odvolanie Baloga v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. „Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá,“ zdôraznil Žilinka na pôde parlamentného brannobezpečnostného výboru s tým, že k nápravne zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu Generálnej prokuratúry SR.
Balogh zase adresoval brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu. Za tvrdeniami Balogha stojí aj prokurátor Martin Kováč.