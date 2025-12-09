Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.12.2025
 Z domova

09. decembra 2025

Balogh už nie je na čele žilinskej prokuratúry, Žilinka ho z funkcie odvolal


Tagy: Generálny prokurátor SR Odvolanie Žilinský krajský prokurátor

Generálny prokurátor Maroš Žilinka po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR utorkovým dňom ...



bp_9117 676x451 9.12.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR utorkovým dňom odvolal z funkcie vedúceho prokurátora krajského prokurátora v Žiline Tomáša Balogha.


Ako informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, do obsadenia funkcie krajského prokurátora v Žiline na základe výberového konania bude oprávnenia krajského prokurátora vykonávať námestníčka krajského prokurátora v Žiline pre trestný úsek.

Manažérske zlyhania


Rada prokurátorov SR sa ešte koncom novembra stotožnila s návrhom generálneho prokurátora Maroša Žilinku a odporučila odvolať Balogha z funkcie žilinského krajského prokurátora.

Ako vyplýva zo stanoviska rady, manažérske zlyhania Balogha, ktorými argumentoval Žilinka, boli v priebehu konania umocnené postupom, ktorý rada vyhodnotila ako nezlučiteľný s postavením vedúceho prokurátora, ktorý viedol k zásadnej strate dôvery a poškodeniu dobrého mena prokuratúry.

Prvým dôvodom je podľa rady závažné porušenie zákonov a interných predpisov v hospodárskej oblasti. Zároveň sa Balogh podľa rady dopustil ohrozenia vážnosti prokuratúry, politizácie a rezignácie na zákonné záruky.

Nadlimitná zákazka na nábytok


Žilinka avizoval odvolanie Baloga v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. "Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá," zdôraznil Žilinka na pôde parlamentného brannobezpečnostného výboru s tým, že k nápravne zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu Generálnej prokuratúry SR.

Balogh zase adresoval brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu. Za tvrdeniami Balogha stojí aj prokurátor Martin Kováč.


Zdroj: SITA.sk - Balogh už nie je na čele žilinskej prokuratúry, Žilinka ho z funkcie odvolal © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Odvolanie Žilinský krajský prokurátor
