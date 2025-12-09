|
Utorok 9.12.2025
Meniny má Izabela
09. decembra 2025
Balogh už nie je na čele žilinskej prokuratúry, Žilinka ho z funkcie odvolal
Generálny prokurátor Maroš Žilinka po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR utorkovým dňom ...
Zdieľať
9.12.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR utorkovým dňom odvolal z funkcie vedúceho prokurátora krajského prokurátora v Žiline Tomáša Balogha.
Ako informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, do obsadenia funkcie krajského prokurátora v Žiline na základe výberového konania bude oprávnenia krajského prokurátora vykonávať námestníčka krajského prokurátora v Žiline pre trestný úsek.
Rada prokurátorov SR sa ešte koncom novembra stotožnila s návrhom generálneho prokurátora Maroša Žilinku a odporučila odvolať Balogha z funkcie žilinského krajského prokurátora.
Ako vyplýva zo stanoviska rady, manažérske zlyhania Balogha, ktorými argumentoval Žilinka, boli v priebehu konania umocnené postupom, ktorý rada vyhodnotila ako nezlučiteľný s postavením vedúceho prokurátora, ktorý viedol k zásadnej strate dôvery a poškodeniu dobrého mena prokuratúry.
Prvým dôvodom je podľa rady závažné porušenie zákonov a interných predpisov v hospodárskej oblasti. Zároveň sa Balogh podľa rady dopustil ohrozenia vážnosti prokuratúry, politizácie a rezignácie na zákonné záruky.
Žilinka avizoval odvolanie Baloga v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. "Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá," zdôraznil Žilinka na pôde parlamentného brannobezpečnostného výboru s tým, že k nápravne zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu Generálnej prokuratúry SR.
Balogh zase adresoval brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu. Za tvrdeniami Balogha stojí aj prokurátor Martin Kováč.
Zdroj: SITA.sk - Balogh už nie je na čele žilinskej prokuratúry, Žilinka ho z funkcie odvolal © SITA Všetky práva vyhradené.
