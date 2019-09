Balotelliho prvý gól Brescii nestačil, v Neapole prehrala

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Serie A - 6. kolo:



SSC Neapol - Brescia 2:1 (2:0)



Góly: 13. Mertens, 45.+4 Manolas - 67. Balotelli



N. Špalek (Brescia) hral do 85. min.

Rím 29. septembra (TASR) - V úvodnom nedeľňajšom zápase 6. kola talianskej futbalovej Serie A zvíťazil SSC Neapol doma nad Bresciou 2:1. Slovenský útočník Nikolas Špalek hral za Bresciu do 85. minúty.Hosťom nepomohol ani prvý gól Maria Balotelliho po jeho návrate do talianskej ligy. Dvadsaťdeväťročný útočník odohral svoj druhý duel v Serii A za Bresciu, kam prišiel ako voľný hráč po angažmáne v Olympique Marseille. Prvé štyri ligové stretnutia vynechal pre štvorzápasový dištanc, ktorý dostal ešte na konci minulej sezóny vo francúzskej Ligue 1. Do Serie A sa vrátil po troch rokoch, predtým v sezóne 2015/2016 hosťoval v AC Miláno.Balotelli pred výkopom pri nástupe mužstiev držal v rukách svoju šesťročnú dcérku Piu, ktorá žije v Neapole so svojou matkou. Oblečený mala dres domáceho SSC.Neapolu patrí po štvrtom tohtosezónnom víťazstve s 12 bodmi štvrtá priečka v neúplnej tabuľke, Brescia je priebežne štrnásta.