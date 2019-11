Baltská cesta v roku 1989 reagovala na ruský vplyv v Pobaltí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. novembra (TASR) - Baltská cesta v auguste 1989 bola jednou z demonštrácií, ktoré od Moskvy žiadali, aby priznala existenciu tajného protokolu v pakte Molotov-Ribbentrop z roku 1939, povedal Kaarel Piirimäe z Univerzity v Tartu. Tajným protokolom si Nemecko a bývalý Sovietsky zväz rozdelili sféry vplyvu v Európe, čo viedlo k ruskej okupácii Estónska, Litvy a Lotyšska. Píše sa o tom v dokumente, ktorý na svoje webovej stránke zverejnila organizácia UNESCO.Približne dva milióny obyvateľov troch pobaltských krajín vytvorili 23. augusta 1989 asi 600 kilometrov dlhú ľudskú reťaz, aby dokázali súdržnosť a zdôraznili snahu o obnovenie suverenity. Reťaz podľa dokumentu UNESCO siahala z hlavného mesta Estónska Tallinn až do litovskej metropoly Vilnius.povedal Piirimäe. Pobaltskí disidenti podľa neho už od konca 70. rokov minulého storočia žiadali, aby Moskva jeho existenciu priznala.povedal Piirimäe a dodal, že o rok neskôr sa konala prvá verejná demonštrácia, ktorá žiadala jeho zverejnenie. V pobaltských krajinách medzičasom vznikli opozičné hnutia, ktoré organizovali ďalšie protestné akcie vrátane Baltskej cesty.povedal. Podľa neho sa to dalo pochopiť ako hrozbu tvrdých policajných opatrení.povedal Piirimäe. Moskva podľa neho priznala, že protokol bolPrítomnosť Sovietskeho zväzu v pobaltských štátoch bola na základe týchto skutočností takisto nezákonná. Bola topovedal a dodal, že Moskva nezákonnú okupáciu a anexiu dodnes popiera.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v auguste 2019 povedal, že Sovietsky zväz bol nútený zaistiť svoju národnú bezpečnosť a podpísal s Nemeckom pakt o neútočení. Písal o tom na svojej webovej stránke denník The Guardian.povedal Piirimäe. Litva 11. marca 1991 ako prvá z krajín bývalého Sovietskeho zväzu vyhlásila nezávislosť od ZSSR, ktorú však v tom čase neuznala žiadna z krajín sveta. Nezávislosť v tom istom roku vyhlásili aj Estónsko a Lotyšsko. Sovietsky zväz nezávislosť týchto troch krajín uznal 6. septembra 1991.