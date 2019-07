Balúch prekonal sám seba a získal bronz: Cítil som, že mám šancu

Na snímke bronzový medailista v behu na 400 m prekážok na 25. juniorských majstrovstvách Európy v atletike vo švédskom Borase Matej Baluch počas brífingu 22. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. júla (TASR) - Slovenský prekážkar Matej Balúch cestoval na ME juniorov do švédskeho Borasu so skromnými ambíciami. Napokon však prekvapil aj samého seba a zo severu Európy si doniesol bronzovú medailu na 400 m prekážok. Prezentoval sa aj v behu na 110 m, síce nepostúpil do finále, ale obsadil solídne 14. miesto.Tretie miesto na 400 m ovenčil osobným rekordom 51,26 sekundy, predchádzajúce maximum zlepšil o 95 stotín. Osemnásťročný zverenec trénera Edmunda Kováča pritom nemal veľké očakávania, cieľom bolo aspoň semifinále. Po postupe do finále však zacítil šancu, ktorú napokon premenil na stupne víťazov.zhodnotil Balúch na pondelkovej tlačovej konferencii.Balúch mal pritom šancu aj na lepšie umiestnenie. Na ôsmej prekážke sa však nevyhol chybe.vysvetlil Balúch, ktorého doplnil Kováč:Hoci mal Balúchov výkon svoje rezervy, Kováč neskrýval hrdosť na svojho zverenca. O to viac, že mali ťažšie podmienky na tréning 400-metrovej trate.povedal Kováč, ktorý je brat bronzového medailistu z MS 1997 na 110 m prekážok Igora Kováča.Spokojnosťou žiaril aj šéftréner výpravy Martin Ílleš, ktorého potešili výkony mladých Slovákov.uviedol Ílleš, ktorý vyzdvihol Balúchov prístup a mentalitu: