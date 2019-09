Bangkok sa stal opať najnavštevovanejším mestom sveta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 4. septembra (TASR) - Thajské hlavné mesto Bangkok opäť predbehlo Paríž a Londýn a stalo sa najnavštevovanejším mestom sveta, už štvrtý rok po sebe. Ukázal to najnovší prieskum spoločnosti MasterCard.To je dobrá správa pre Thajsko. Cestovný ruch je pre krajinu významným odvetvím ekonomiky, podieľa sa zhruba 12 % na jej výkone.Podľa údajov spoločnosti MasterCard thajskú metropolu Bangkok navštívilo za rok 22,8 milióna turistov. Paríž a Londýn obsadili spoločne druhú a tretiu priečku, privítali rovnaký počet 19,1 milióna návštevníkov. Štvrtý bol Dubaj s 15,9 milióna zahraničných turistov.Po nich nasledovali ďalšie mestá v juhovýchodnej Ázii - Singapur a Kuala Lumpur. Do prvej desiatky najnavštevovanejších miest sveta sa prebojovali ešte New York, Istanbul, Tokio a turecká Antalya.Počet zahraničných návštevníkov v 200 sledovaných mestách vzrástol za uplynulých 10 rokov o 76 %, ukázal prieskum.Napriek tomu, že Bangkok už niekoľko rokov kraľuje tomuto rebríčku, thajský turistický priemysel ako celok čelí úbytku návštevníkov. Ich počet v máji klesol medziročne o 1,03 %. V júni sa síce zotavil a vzrástol, ale len mierne, o 0,89 %.Slabší rast čínskej ekonomicky a nehoda lode v minulom roku viedli v prvej polovici tohto roka k poklesu prílevu čínskych turistov do Thajska. Úbytok návštevníkov z Číny čiastočne vykompenzoval väčší počet turistov z Indie. Thajsko očakáva, že v roku 2019 privíta 2 milióny Indov.Všeobecne platí, že v ázijských krajinách rastie stredná trieda a pribúdajú nízkonákladové letecké spoločnosti. To robí cestovanie dostupnejšie pre stále väčší počet obyvateľov. Vzhľadom na to, že aktuálne má cestovný pas menej ako 10 % čínskej populácie, je potenciál čínskeho trhu stále veľký.