Banícke múzeum v Rožňave pripravuje denný múzejný tábor

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rožňava 28. júna (TASR) - Banícke múzeum v Rožňave, zariadenie Košického samosprávneho kraja, ponúka deťom počas letných prázdnin možnosť hravou a zážitkovou formou naučiť sa niečo nové, zabaviť sa a popritom spoznať nových kamarátov. Pripravilo pre ne denný múzejný tábor pod názvom Prázdninoví bádatelia.priblížila manažérka kultúry Baníckeho múzea Erika Hermélyi Gecelovská.Múzejníci podľa jej slov deti prevedú aj Historickou expozíciou Baníckeho múzea, kde sa zoznámia s remeslami rožňavských cechov, a potom si budú môcť vyzdobiť šnurkový vak modrotlačovou technikou, či tanier podľa vlastného vkusu. Pre deti budú pripravené aj rôzne interaktívne hry.Denný múzejný tábor bude prebiehať od 30. júla do 3. augusta v čase od 8.00 h do 15.30 h. Je určený pre deti od šiestich do desiatich rokov. Keďže počet zúčastnených detí je limitovaný, podľa Hermélyi Gecelovskej je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 20. júla.