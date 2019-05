Bank of England kľúčový úrok nezmenila, prognózuje vyšší rast

Bank of England Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. mája (TASR) - Britská centrálna banka, Bank of England (BoE) vo štvrtok svoj kľúčový úrok nezmenila, ale zvýšila svoju prognózu hospodárskeho rastu krajiny.BoE najnovšie očakáva, že hospodárstvo v Spojenom kráľovstve v tomto roku expanduje o 1,5 %, a nie o 1,2 %, keďže budovanie skladových zásob pred brexitom nahrádza nižšie investície firiem.uviedla BoE spolu s oznámením, že ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 0,75 %.Analytici odhadujú, že v 1. štvrťroku 2019 britská ekonomika pravdepodobne vzrástla o 0,5 % oproti predchádzajúcemu kvartálu. To by bol lepší výsledok ako jej nárast o 0,2 %, ktorý očakávali ešte vo februári.Centrálna banka však stále počíta s rastom ekonomiky o 0,2 % v 1. kvartáli.Odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ), pôvodne naplánovaný na 29. marca 2019, bol odložený do 31. októbra, pokiaľ parlament neschváli príslušnú dohodu skôr.Tým sa odstránilo bezprostredné riziko ničivého brexitu bez dohody, ale zároveň sa predlžuje obdobie hospodárskej neistoty.BoE uviedla, že v dôsledku toho sa niektoré ekonomické údaje, ako napríklad obchodné prieskumy interpretujú ťažšie ako obvykle.