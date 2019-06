Bank of Japan nezmenila nastavenie menovej politiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 20. júna (TASR) - Bank of Japan (BoJ) nezmenila nastavenie menovej politiky. Radšej si ponechala svoju zmenšujúcu sa muníciu, keď zhoršujúce sa vyhliadky globálnej ekonomiky spôsobili, že veľké centrálne banky signalizovali ďalšie stimuly.BoJ opäť podčiarkla, že globálne riziká sa zvyšujú. Dôvodom je nárast obchodných sporov a neistota týkajúca sa hospodárskej politiky USA. To signalizuje, že BoJ inklinuje skôr k zvýšeniu monetárnej podpory než k jej obmedzeniu.Menový výbor BoJ v súlade s očakávaniami ponechal kľúčovú sadzbu v zápornom pásme na úrovni -0,1 %. Cieľom negatívneho úroku je prinútiť komerčné banky, aby peniaze radšej požičiavali a podporili tak investície a rast hospodárstva. Úroky by mali zostať na veľmi nízkej úrovni minimálne do jari 2020.BoJ takisto prisľúbila, že sa bude snažiť udržať výnosy 10-ročných vládnych dlhopisov okolo nuly a ponechala bez zmeny aj program nákupu vládnych dlhopisov, do ktorého investuje ročne 80 biliónov jenov (658,5 miliardy eur).uvádza sa v stanovisku BoJ.Centrálne banky po celom svete signalizovali uvoľnenie svojich menových politík. Eskalujúca obchodná vojna medzi USA a Čínou totiž zvyšuje tlak na spomalenie globálnej ekonomiky.Americká centrálna banka (Fed) v stredu (19. 6.) ponechala úrokové sadzby nezmenené, signalizovala však, že je pripravená uvoľniť menovú politiku, aby zachovala expanziu ekonomiky. Jej holubičí postoj spôsobil, že japonský jen posilnil voči oslabujúcemu sa doláru.Japonská ekonomika počas troch mesiacov od januára do marca medziročne vzrástla o 2,1 %. Analytici však počítajú s jej spomalením v nasledujúcich kvartáloch. Medziročná jadrová inflácia dosiahla v apríli 0,9 %. Rast cien teda zostáva hlboko pod 2 % inflačným cieľom BoJ.