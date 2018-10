Banka JPMorgan Chase zvýšila zisk v 3. kvartáli takmer o štvrtinu

JPMorgan Chase Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. októbra (TASR) - Americká banka JPMorgan Chase oznámila, že jej zisk vzrástol v 3. kvartáli takmer o štvrtinu. Prispeli k tomu vyššie úrokové sadzby a daňová reforma v USA prijatá koncom minulého roka.Banka uviedla, že v 3. kvartáli dosiahla zisk 8,38 miliardy USD (7,24 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 24 %.Upravený zisk na akciu dosiahol 2,34 USD oproti 1,76 USD/akcia v 3. štvrťroku 2017. Výsledok je tak lepší, než očakávali analytici, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 2,26 USD.Tržby dosiahli 27,82 miliardy USD. Oproti 3. štvrťroku minulého roka to znamená rast o 5,2 %.(1 EUR = 1,1575 USD)