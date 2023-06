Banka verí v úspech Hlasu-SD vo voľbách. Pellegrini priblížil výšku úveru na kampaň

Financovanie Hlasu

Riadny bankový úver

12.6.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD bude svoju volebnú kampaň financovať aj pomocou bankového úveru. Strana o tom informovala v tlačovej správe s tým, že uzavrela zmluvu so slovenskou pobočkou českej banky Fio banka a.s. na poskytnutie kontokorentného úveru vo výške dva milióny eur.Ako strana vysvetlila, takýto úver poskytuje možnosť postupného čerpania prostriedkov až do stanoveného limitu. Aktuálne čerpanie sa vždy objaví na transparentnom účte. Dohodnuté úročenie predstavuje 6,375 percenta bez ďalších poplatkov, pričom vždy sa úročí len už vyčerpaná suma.Ako Hlas-SD ďalej informoval, doba splatnosti úveru je jeden rok, s možnosťou ďalších ročných obnov. Strana za úver ručí formou záložného práva k svojim budúcim pohľadávkam voči SR, ktoré vzniknú na základe výsledkov parlamentných volieb. Doterajší vývoj preferencií banka vyhodnotila ako záruku, že svoje záväzky voči banke bude schopný plniť.„Financovanie Hlasu je absolútne transparentné. Na rozdiel od iných strán nemá na svoju činnosť žiadne peniaze od štátu, teda od daňových poplatníkov. Prostriedky na svoju doterajšiu činnosť získal Hlas z členských príspevkov od svojich vyše 2500 členov a darov od sympatizantov, ktoré nad rámec zákona priebežne zverejňuje," uviedol predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini s tým, že každá výročná správa bola riadne overená audítorom a splnila všetky zákonné požiadavky.Strana však vysvetlila, že „najväčšiu časť nákladov na volebnú kampaň týmto spôsobom nie je možné získať, a preto predsedníctvo Hlasu rozhodlo, že strana požiada o riadny bankový úver, ktorý bude schopná splatiť na základe svojich volebných výsledkov a nebude v budúcnosti nikomu zaviazaná,“ uviedol líder Hlasu Peter Pellegrini.