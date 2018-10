Bankári vystríhajú pred podvodnými mailami

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 24. októbra (TASR) - Útočníci čoraz častejšie zasielajú klientom, ale aj neklientom bánk podvodné e-maily, v ktorých ich vyzývajú prihlásiť sa do falošného internet bankingu. Bankári preto vystríhajú klientov, aby určite na nič v takýchto mailoch neklikali a do internet bankingu sa prihlasovali štandardne cez internetovú stránku.Pokiaľ klient na falošnej stránke už vyplnil svoje prihlasovacie údaje, je potrebné, aby si ich čím skôr zmenil. V prípade potreby je možné prístup do internet bankingu zablokovať, v každom prípade by sa klienti mali obrátiť na infolinku príslušnej banky.uviedla pre TASR Lýdia Žáčková z Poštovej banky.Ako ďalej uviedla, banka nikdy nežiada klienta o prihlásenie cez mail a ani o jeho prihlasovacie údaje ako heslo alebo SMS kód. V prípade Poštovej banky adresa na prihlasovacej stránke musí začínať https://moja.postovabanka.sk, stránka musí byť šifrovaná a po kliknutí na zámoček sa musí zobraziť certifikát „Poštová banka“.