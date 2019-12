Banky chcú napadnúť zvýšenie bankového odvodu na Ústavnom súde

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 19. decembra (TASR) - Banky budú iniciovať podanie na Ústavný súd SR v súvislosti so zvýšením bankového odvodu, ako už avizovali pri predstavení novely. Potvrdila to Slovenská banková asociácia (SBA) po tom, ako v stredu (18. 12.) prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, pričom upozornila aj na riziká tohto kroku.Pôvodne mal osobitný odvod prestať platiť od budúceho roka. Po novom bude fungovať aj naďalej a od budúceho roka sa má zvýšiť na 0,4 %. V roku 2020 by tak banky mali zaplatiť do štátnych finančných aktív o 144 miliónov eur viac. Prezidentka však uviedla, že vníma obavy Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky, podľa ktorých časovo neobmedzený bankový odvod predstavuje významné riziko pre bankový sektor a môže oslabiť celkovú ekonomickú kondíciu Slovenska. Na druhej strane však hlava štátu tiež vníma to, že s príjmami z tohto odvodu počíta schválený štátny rozpočet na rok 2020. Podľa prezidentky môže novozvolený parlament riziká vyplývajúce z tejto právnej úpravy kedykoľvek v priebehu budúceho roka odstrániť v podobe novely zákona." vyhlásila SBA.Asociácia upozornila, že novela vzbudila oprávnenú kritiku u podnikateľských združení, ale aj iných inštitúcií, i Európskej komisie. "" tvrdí SBA.Novela zákona o mimoriadnom bankovom odvode výrazným spôsobom podľa finančných domov zasahuje do Ústavou SR garantovaného práva vykonávať vlastnícke právo, slobodne podnikať a do princípu rovnosti pred zákonom.dodala asociácia.