Banky dali Slovákom v prvom polroku úrok 0,25 %

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – Investičné správanie Slovákov sa nemení, sporením na bankových účtoch prichádzajú o zisky. Za prvých šesť mesiacov tohto roka vzrástli úspory v bankách o 1,3 miliardy eur na 36,7 miliardy eur. Najviac sa zvýšili peňažné prostriedky na bežných účtoch, a to o 1,2 miliardy eur, čím sa ich podiel na úsporách Slovákov v bankách zvýšil na 50 %, informoval v utorok Maroš Ďurik, generálny riaditeľ Across Private Investments (API).Podľa Ďurika sa, naopak, spomalilo tempo zadlžovania obyvateľov Slovenska. Celkový objem úverov v bankách dosiahol 37,1 miliardy eur a čistá hodnota majetku Slovákov v bankách tak dosiahla historicky najnižšie číslo mínus 400 miliónov eur.upozornil Ďurik.Naopak, v podielových fondoch zarobili Slováci za prvý polrok 5,1 %, čo je po vlaňajšej strate mínus 3,5 % podstatný nárast.zhodnotil Ďurik. Kým zmiešaný globálny dlhopisovo-akciový indexový fond zarobil 9,2 %, priemerný zmiešaný podielový fond zhodnotil len päť percent, čo je tesne nad ziskom dlhopisového indexového fondu, ktorý vzrástol o 4,4 %.Dlhodobé výsledky zmiešaných fondov sú ešte horšie. Za uplynulých tri a pol roka zarobili Slovákom 5,2 %, a to pri inflácii 6,7 %. Zmiešaný globálny dlhopisovo-akciový indexový fond sa zhodnotil až 17,8 %. Podľa Ďurika to znamená dve veci.dodal.V porovnaní druhého a tretieho dôchodkového piliera si v prvom polroku počínal lepšie tretí pilier, ktorý zhodnotil dôchodkové úspory o 5,9 %. Druhý pilier, pre vysoký podiel garantovaných fondov, dosiahol priemerné zhodnotenie len 4,8 %. Slováci, ktorí majú dôchodkové úspory v akciových indexových fondoch druhého piliera, sa tešili zo zhodnotenia 17 %.Porovnanie výsledkov za tri a pol roka dopadlo lepšie pre druhý pilier.skonštatoval Ďurik.