Banky hovoria, že mzdy pravidelne prehodnocujú, odborári tvrdia opak

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) - Zamestnancov v bankách na Slovensku majú trápiť nízke mzdy a nevyhovujúce pracovné podmienky. Tvrdí to Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva s tým, že má problémy s kolektívnym vyjednávaním. Podľa nich je situácia najvypuklejšia v Tatra banke a v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa má schyľovať k štrajku. Obe banky však tvrdia, že mzdy zamestnancov pravidelne prehodnocujú.Odborári upozorňujú na vysokú fluktuáciu v bankovom sektore. Napríklad v Slovenskej sporiteľni podľa nich dosiahla za minulý rok hodnotu 12,5 %, vo VÚB 20 % a v ČSOB 17,9 %. UniCredit vlani malo opustiť takmer 18 % zamestnancov.uviedol v stanovisku pre médiá predseda zväzu Svetozár Michálek. Odborári to dávajú za vinu najmä nízkym mzdám.Tento týždeň odborári uviedli, že v UniCredite nepomohli už ani dve kolá vyjednávania pred sprostredkovateľom a momentálne sa tam schyľuje k štrajku, keďže banka odmieta zvýšením miezd pokryť čo i len infláciu za predchádzajúci rok.uviedla pre TASR hovorkyňa UniCreditu na Slovensku Zuzana Ďuďáková. Tiež priblížila, že banka pravidelne prehodnocuje mzdy svojich zamestnancov.doplnila Ďuďáková.Najvypuklejšia situácia pri rokovaniach o mzdách má byť podľa zväzu v Tatra banke, ktorá má odborovú organizáciu ignorovať vrátane návrhov na kolektívne vyjednávanie a nerešpektuje ani rozhodnutia inšpektorátu práce.tvrdí hovorca banky Boris Fojtík.Zároveň uviedol, že banka dôsledne rešpektuje právo na kolektívne vyjednávanie a v tomto smere dodržiava všetky právne predpisy.doplnil Fojtík.Tatra banka podľa jeho slov každoročne upravuje mzdy všetkým zamestnancom.dodal Fojtík s tým, že banka rieši aj všetky podnety zamestnancov.