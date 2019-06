Banky menia cenníky, klienti si za niektoré služby priplatia

Ilustračná snímka Foto: TASR Pavol Ďurčo Foto: TASR Pavol Ďurčo

Bratislava 1. júna (TASR) - Klienti si v bankách za niektoré služby priplatia, niektoré finančné domy menia v tomto období svoje cenníky. Na poplatkoch však môžu ľudia ušetriť napríklad využívaním online služieb.Zmenu cenníkov bánk potvrdil portál Finančná hitparáda. "," uviedol pre TASR analytik portálu Martin Švidroň. Podľa údajov portálu v máji menila podmienky Prima banka, ale aj Poštová banka. "," priblížil Švidroň.Od 1. júna zvyšuje poplatok Slovenská sporiteľňa za niektoré bezhotovostné a hotovostné operácie vykonané na pobočke. Týka sa to napríklad jednorazového platobného príkazu na úhradu, zmeny alebo zrušenia trvalého príkazu na úhradu či výberu hotovosti z účtu. "," podotkol Švidroň.Na druhej strane však banka podľa odborníka motivuje klientov na využívanie bezplatných "" notifikácií a emailových správ. "," vysvetlil Švidroň s tým, že banka chce zabojovať o klientov, ktorí využívajú viac účtov, a to možnosťou získania zľavy z poplatku za vedenie účtu.Okrem sporiteľne mení podmienky aj Fio banka, v ktorej budú mať klienti k dispozícii každý mesiac až dva výbery hotovosti bezplatne z akéhokoľvek bankomatu na svete. Od 1. júla oznámila zmeny tiež OTP banka a od 1. augusta avizuje zmeny aj ČSOB.Podľa odborníka by sa mali klienti o zmeny cenníkov zaujímať. "," dodal Švidroň.