Banky už elektronicky komunikujú aj so samosprávami

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenská banková asociácia (SBA) koncom augusta spustila prevádzku elektronickej komunikácie bánk so samosprávami. Do pilotnej fázy sa zapojili Bratislava – hlavné mesto a Nové Zámky. Elektronická komunikácia zefektívňuje výkon súčinností a realizáciu príkazov aj na strane štátnych a verejných orgánov.Od 1. októbra tohto roka budú s bankami elektronicky komunikovať ďalšie tri samosprávy, a to Liptovský Mikuláš, Dunajská Streda a Trebišov. Projekt osobitnej elektronickej komunikácie je dlhodobý projekt SBA a jeho hlavným cieľom je zefektívnenie komunikácie medzi subjektmi odstránením používania poštových zásielok a manuálneho spracovania žiadostí, čo znižuje náklady na oboch stranách a urýchľuje celý proces. Medzi tieto, okrem iného, patria aj príkazy, ktorými sa realizuje nútený výkon rozhodnutí, ako napríklad exekučné konania.uviedla právnička SBA Mária Brezovská. Systém komunikuje automatizovane a vymieňa strojovo čitateľné údaje predpokladané zákonom medzi daným subjektom a jednotlivými bankami. Keďže je v bankách väčšina procesov automatizovaných, informácie o tisíckach klientov je možné poskytnúť bezpečne, mimoriadne efektívne a rýchlo.Banky už elektronicky komunikujú s viacerými orgánmi a inštitúciami oprávnenými získavať údaje z bankového sektora, aktuálne sú to Finančné riaditeľstvo SR, Slovenská komora exekútorov, Notárska komora SR, Sociálna poisťovňa a Ministerstvo spravodlivosti SR. V najbližšej dobe by sa do projektu mali zapojiť minimálne dva ďalšie subjekty.