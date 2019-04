Ilustračné foto. Foto: Foto:

Frankfurt nad Mohanom 9. apríla (TASR) - Banky v eurozóne sprísňujú svoje požiadavky pri udeľovaní hypoték. Ukázal to v utorok prieskum Európskej centrálnej banky (ECB). Dopyt po úveroch na kúpu nehnuteľností na bývanie pritom aj na začiatku roka 2019 ďalej rástol.Úverové kritériá, ktoré musia splniť žiadatelia o pôžičku, sa v prvých troch mesiacoch roka sprísnili o 3 %, informovali veritelia frankfurtskú inštitúciu. Dopyt po úveroch na bývanie pritom v 1. štvrťroku naďalej rástol, najmä vďaka nízkej všeobecnej úrovni úrokových sadzieb, dodala ECB.A rástol aj dopyt po iných formách spotrebiteľských úverov. V prípade firiem bol ich "apetít" po úveroch v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom stabilný.V januárovom prieskume, do ktorého sa zapojilo takmer 150 bánk, pritom finančné inštitúcie predpovedali spomalenie dopytu po úveroch, keďže slabšie ekonomické ukazovatele poukazovali na spomalenie eurozóny. Viaceré ukazovatele potvrdili, že spomaľovanie hospodárstva euroregiónu, ku ktorému došlo koncom roka 2018, pokračuje aj v tomto roku.ECB minulý mesiac znížila svoju prognózu rastu ekonomiky eurozóny v roku 2019 o 0,6 bodu na 1,1 %, podobne ako Medzinárodný menový fond. Odôvodnila to známymi faktormi vrátane neistoty v súvislosti s brexitom a obchodnými spormi USA s Čínou a Európskou úniou.Strážcovia európskej meny predpovedajú, že spomaľovanie ekonomiky bude pokračovať približne do polovice roka a v druhom polroku už očakávajú jej oživenie. Povedal to viceprezident ECB Luis de Guindos minulý týždeň zákonodarcom v Európskom parlamente.Medzitým portugalský minister financií Mário Centeno, ktorý je šéfom Euroskupiny, združenia ministrov financií eurozóny, minulý týždeň vyhlásil, že dohoda o brexite a prímerie v obchode medzi USA, Čínou a EÚ, by mohli pomôcť "rozohnať mraky" nad ekonomikou.