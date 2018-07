Banky zaslali daniarom údaje o účtoch osôb s príjmami zo zahraničia

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/František Iván Foto: FOTO TASR/František Iván

Bratislava 13. júla (TASR) - Koncom júna tohto roka finančné inštitúcie na Slovensku už po tretí raz zaslali finančnej správe dáta o spravovaných účtoch fyzických a právnických osôb, ktoré majú príjmy zo zahraničných zdrojov. Štátu tak pomáhajú v boji proti daňovým únikom.Oznamovacia povinnosť finančným inštitúciám vyplýva zo zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní z roku 2015. Zákonom sa sleduje, či nedochádza ku globálnym a cezhraničným daňovým únikom a k daňovým podvodom a slúži aj ako nástroj na odhaľovanie nespolupracujúcich daňovníkov prostredníctvom finančných inštitúcií. Do medzinárodnej výmeny informácií sú zapojené štáty Európskej únie (EÚ) a vo veľkej miere aj štáty OECD.Slovenská banková asociácia (SBA) informovala, že do 30. júna 2018 finančné inštitúcie poskytli finančnej správe vybrané informácie za rok 2017 o finančných účtoch daňových rezidentov USA, členských štátov EÚ a väčšiny zmluvných štátov OECD. Banky na Slovensku preto preverovali na základe legislatívy štátnu príslušnosť, bydlisko fyzických osôb a sídlo právnických osôb nielen zakladajúcich nové účty, ale aj v prípade už existujúcich založených účtov. Okrem bežných identifikačných údajov je potrebné dokladovať v prípade využívania finančných služieb všetkým bankám, v ktorých majú tieto osoby vedené účty, navyše aj daňové identifikačné číslo a štát daňovej rezidencie.Daniari zašlú prijaté informácie daňovým správam príslušných štátov do 30. septembra 2018. Finančné správy v členských a signatárskych krajinách tak získajú informácie o každom bankovom účte svojho rezidenta v zahraničí, číslo účtu a zostatok na ňom. Platí to aj opačne.Slovenská finančná správa dostane po tretí raz, najneskôr koncom septembra, rovnaké finančné informácie a identifikačné údaje o slovenských štátnych príslušníkoch vlastniacich finančné účty v zahraničí.