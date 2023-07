Bannery v pražskom metre vyzývajú Slovákov žijúcich v Čechách, aby sa zúčastnili na voľbách

31.7.2023 (SITA.sk) - Skupina slovenských študentov mobilizuje Slovákov žijúcich v Českej republike k účasti na nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Ako informoval predseda občianskeho združenia Mladí Marek Mach, za týmto účelom umiestnili do pražského metra takmer 250 bannerov odkazujúcich na možnosť voľby poštou.Zároveň pripomenul, že predčasné parlamentné voľby sa budú na Slovensku konať už koncom septembra tohto roku a korešpondenčná voľba predstavuje pre Slovákov žijúcich v zahraničí jediný spôsob, akým môžu v parlamentných voľbách voliť."Za týmto účelom sa však musia registrovať na webe Ministerstva vnútra SR najneskôr do 9. augusta. Práve na to sa pomocou kampane v Českej republike snažia upozorniť slovenskí študenti z iniciatívy Mladí proti fašizmu," povedal Mach.Doplnil, že možnosť voľby poštou pripomína krajanom práve spomenutých 250 bannerov v pražskom metre. Cieľom kampane je motivovať čo najväčšie množstvo Slovákov, aby uplatnili svoje volebné právo a predišlo sa tak masívnemu prepadu hlasov, ako tomu bolo v rokoch 2016 aj 2020.