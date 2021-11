Bannon sa vzdal úradom a čelí obvineniam z pohŕdania Kongresom, ide o Trumpovho spojenca

Steve Bannon, dlhoročný spojenec bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa v pondelok vzdal federálnym úradom, aby čelil obvineniam z pohŕdania Kongresom.

Učinil tak po tom, ako predtým ignoroval predvolanie zo strany výboru Snemovne reprezentantov , ktorý vyšetruje januárové nepokoje v Kapitole Spojených štátov. Výboru navyše odmietol predložiť požadované dokumenty.

Vzali ho do väzby

Úmrtia a zranenia

15.11.2021 (Webnoviny.sk) -Bannona vzali do väzby v pondelok ráno a očakáva sa, že sa následne postaví pred súd. V prípade usvedčenia môže Bannonovi hroziť trest odňatia slobody trvajúci 30 dní až jeden rok za každý bod obžaloby.Trumpovi priaznivci 6. januára vtrhli do washingtonského Kapitolu, keď sa Kongres chystal potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena. Bývalý prezident pritom odmietal prijať volebnú prehru a bez dôkazov opakovane tvrdil, že je obeťou rozsiahleho volebného podvodu.Počas nepokojov zomrela žena, ktorú postrelila polícia, keď sa snažila dostať do sály Snemovne reprezentantov, dvaja protestujúci zomreli na zlyhanie srdca a jeden na predávkovanie amfetamínom.Deň po nepokojoch zomrel na mŕtvicu aj policajt, ktorý sa dostal do stretov s výtržníkmi, a neskôr si životy vzali aj ďalší dvaja policajti. Odbory kapitolskej polície uviedli, že jeden policajt pri nepokojoch prišiel o oko a ďalší utrpeli zranenia mozgu.