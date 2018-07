Bánovce nad Bebravou a Dubnica sú bez detskej lekárskej pohotovosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Trenčín 1. júla (TASR) – Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých a deti je od nedele v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 h a počas sviatkov a víkendov od 7.00 do 22.00 h. Lekárska pohotovosť v kraji prináša aj niektoré ďalšie zmeny.Ako informovala hovorkyňa TSK Veronika Rezáková, pohotovostné ambulancie zostávajú na rovnakých miestach ako doteraz. Výnimkou je pohotovosť pre deti a dorast v Partizánskom, ktorá sa sťahuje na Hrnčiríkovu ulicu.uviedla Rezáková.Bez ambulantnej pohotovosti pre dospelých bude až do 16. júla krajské mesto Trenčín. Do tohto dátumu môžu občania okresu Trenčín, ktorých zdravotný stav si bude vyžadovať poskytnutie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, navštíviť najbližšiu ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, alebo ambulancie ústavnej pohotovostnej služby Fakultnej nemocnice Trenčín.doplnila Rezáková.