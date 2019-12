Bánovce nad Bebravou chcú prevádzkovať kino

Erb mesta Bánovce nad Bebravou Foto: Heraldický register Foto: Heraldický register

Bánovce nad Bebravou 31. decembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou potvrdila záujem prevádzkovať miestne kino, ktoré je jediným v meste. To zostalo od leta zatvorené po tom, čo majiteľ budovy - Farnosť Bánovce nad Bebravou vypovedala predchádzajúcemu nájomcovi zmluvu. Miestni poslanci v tejto súvislosti schválili na svojom rokovaní v pondelok (30.12.) zámer kúpy zariadenia kina." uviedla na rokovaní zástupkyňa primátorky Mária Hajšová.Mestské zastupiteľstvo (MsZ) odobrilo zámer kúpy hmotného majetku kina. Za kompletné zariadenie jeho majiteľ - predchádzajúci nájomca pôvodne žiadal 250.000 eur. S mestom sa neskôr dohodli na cene, ktorú stanovil znalecký posudok. Za zariadenie by mala samospráva zaplatiť 174.000 eur.Mesto by malo uzatvoriť nájomnú zmluvu s bánovskou farnosťou na 20 rokov. Samospráva predpokladá, že prevádzka kina nebude zisková, vníma to však ako službu obyvateľom.