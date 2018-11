Bánovce nad Bebravou povedie Rudolfa Novotná

Na archívnej snímke súsošie Ľ. Štúra na Námestí Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou, 13. septembra 2015. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bánovce nad Bebravou 11. novembra (TASR)- Bánovce nad Bebravou povedie nasledujúce volebné obdobie pedagogička a školská psychologička Rudolfa Novotná (nezávislá). Mestská a trenčianska krajská poslankyňa porazila v sobotňajších (10.11.) voľbách do orgánov samosprávy obcí svojich šiestich protikandidátov, vrátane súčasného primátora Mariána Chovanca (nezávislý). Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré TASR poskytla tamojšia mestská volebná komisia.," povedala pre TASR Novotná v reakcii na výsledky volieb.Budúca primátorka má podľa svojich slov záujem pokračovať v projektoch, s ktorých realizáciou začalo súčasné vedenie mesta, zároveň chce priniesť nové projekty. Za svoje priority označila okrem iného vybudovanie domova dôchodcov, ktorý v Bánovciach nad Bebravou doposiaľ chýba, vybudovanie bytov pre mladých ľudí a riešenie dopravnej a parkovacej politiky.Súčasný primátor svojej nástupkyni v reakcii zablahoželal a poprial všetko dobré.Novotná získala vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2464 hlasov od voličov, druhý skončil súčasný primátor, ktorý dostal 2205 hlasov.