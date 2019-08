Bánovce nad Bebravou sa cez festival preniesli do stredoveku

Ilustračná snímka. Foto: BW pictures/Erik Knotek ml. Foto: BW pictures/Erik Knotek ml.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bánovce nad Bebravou 19. augusta (TASR) - Bánovce nad Bebravou sa uplynulý víkend preniesli do stredoveku. Festival Villa Ben priniesol v sobotu (17. 8.) do mestského parku rytierske súboje, remeslá či dobovú hudbu.Stredoveký festival hostili Bánovce nad Bebravou po prvý raz.načrtla pre TASR organizátorka festivalu Barbora Mikulášová.Názov stredovekého festivalu nevybrali organizátori náhodou.ozrejmila ďalej Mikulášová.Celý priestor v mestskom parku podľa nej pripomínal stredovek, bola tam stredoveká kuchyňa i stredoveká hudba.priblížila.Organizátori plánujú festival organizovať aj budúci rok, a to vo väčšom meradle.dodala primátorka Rudolfa Novotná.