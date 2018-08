Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bánovce nad Bebravou 17. augusta (TASR) - Bánovská nemocnica investovala do obnovy rádiologického oddelenia. Bolo nanovo vybudované, vzniklo kompletnou rekonštrukciou a kúpil sa i nový RTG skiagrafický prístroj. Celková výška investície predstavuje takmer 170.000 eur, informovala Lucie Drahošová, tlačová hovorkyňa AGEL, a.s., ktorý je prevádzkovateľom nemocnice.uviedla riaditeľka zdravotníckeho zariadenia Mina Bobocká.Nová technológia podľa nej umožní vykonávať vyšetrenia rýchlejšie a hodnovernejšie ako pri analógových prístrojoch, digitálny obraz zase charakterizuje vysoká kvalita, ktorá umožňuje prehliadať a vyhodnotiť snímky ihneď po vyšetrení.doplnila.Súčasťou nového pracoviska je digitálny RTG prístroj, ktorý je univerzálny, diaľkovo ovládaný s C-ramenom, čo dovoľuje snímkovanie v rôznych uhloch. Digitálny obraz je realizovaný do minúty. Všetky röntgenové vyšetrenia sú s nízkou expozičnou dávkou pre pacienta.uzavrela Drahošová.