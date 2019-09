Bánovský producent mliečnych výrobkov chce zefektívniť výrobu ľadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bánovce nad Bebravou 17. septembra (TASR) - Bánovský výrobca mliečnych výrobkov plánuje vo svojej prevádzke zefektívniť výrobu ľadu. Dosiahnuť to chce prostredníctvom nového chladiča ľadovej vody, ktorý bude slúžiť ako záložný výkon existujúcich zariadení.Chladič v novovybudovanej strojovni umožní vykonať preventívne servisné zásahy na existujúcom zariadení na výrobu ľadovej vody bez ohrozenia plynulosti výroby a požadovanej kvality spracovania potravinárskeho produktu, skonštatovala bánovská spoločnosť Milsy v oznámení o zmene, ktoré predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.V zariadení so združenými kompresorovými jednotkami by mal byť použitý ako chladivo čpavok, ktorý sa podľa spoločnosti javí ako najefektívnejší z hľadiska fyzikálnych parametrov so zohľadnením výhľadových legislatívnych požiadaviek. Chladič kvapalín bude mať vlastný riadiaci a monitorovací systém, ktorý umožňuje jeho chod bez trvalej obsluhy.uviedla firma v oznámení. V tejto súvislosti stanovila i oblasť ohrozenia pri úniku amoniaku, ktorá by nemala prekročiť hranicu areálu podniku.Svoj zámer firma odôvodnila tým, že po skončení hlavnej prevádzky nemôže znížiť výkon chladenia, v letnom období podľa nej dochádza k preťažovaniu zdroja chladu, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu poruchovosti, a tým dochádza k ohrozeniu plynulosti výroby a z pohľadu spracovania produktov aj ohrozeniu ich kvality. Doterajšia výroba chladu patrí podľa firmy k dominantným spotrebičom energie, rovnako spôsobuje záťaž emisiami skleníkového plynu CO2.