Banská Bystrica eviduje zvýšený pohyb migrantov, obyvatelia majú obavy

Zdržiavajú sa najmä v Radvani

Situácia môže byť neúnosná

9.8.2023 (SITA.sk) - V uplynulých týždňoch zaznamenalizvýšený pohyb. Ide zhruba o 30 až 40 ľudí denne, predovšetkým z krajín tretieho sveta ako Sýria či Afganistan, kde prebieha vojenský konflikt.Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová, zdržiavajú sa tu jeden, maximálne dva dni z dôvodu migračnej trasy do západnej Európy.Hoci Banská Bystrica nie je ich cieľovou destináciou, obyvatelia mesta cítia isté napätie a potenciálne nebezpečenstvo. Samospráva, ale aj všetky kompetentné zložky štátu sa situáciu snažia riešiť a stav podrobne monitorujú.Zvýšený výskyt migrantov je podľa radnice zapríčinený tým, že na území mesta sídli Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica, ktorého úlohou je riešenie nelegálnej migrácie.Zdržiavajú sa najmä v mestskej časti Radvaň, konkrétne v okolí Tesca, na Sládkovičovej, Radvanskej a Bernolákovej ulici, ako aj v centre mesta. Po absolvovaní administratívneho procesu v týchto miestach čakajú na ďalší odvoz smerom do západnej Európy.„Obyvatelia sa na nás, pochopiteľné obracajú, a my sa snažíme na situáciu reagovať. Štátna polícia, v súčinnosti s mestskou, doteraz nezaznamenali žiadny incident, priestupok, trestný čin či akékoľvek protiprávne konanie. Bez ohľadu na to, konkrétnym lokalitách v meste venujeme v súčasnosti zvýšenú pozornosť, pretože bezpečnosť obyvateľov je našou prioritou,“ objasňuje prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík s tým, že v meste pretrváva zvýšený výkon a hliadková činnosť štátnej i mestskej polície počas denných či nočných služieb. Príslušníci polície sa zameriavajú najmä na exponované lokality.„Pred schengenskými hranicami sú obrovské tábory migrantov, ktorí sa budú snažiť dostať do západnej Európy. Situácia môže byť neúnosná a hoci sme tolerantným a priateľským mestom, z dlhodobého hľadiska nie je možné, aby bola drvivá väčšina migrantov situovaná a administrovaná práve v Banskej Bystrici. Je nevyhnutné, aby príslušné štátne orgány prehodnotili doterajší systém a hľadali iné vhodné riešenia,“ uzatvára primátor Ján Nosko.