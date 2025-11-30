Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 30.11.2025
 Meniny má Ondrej, Andrej
 24hod.sk    Z domova

30. novembra 2025

Banská Bystrica je pripravená pomôcť ľuďom bez domova počas mrazivých mesiacov, pridáva aj novú službu


Tagy: Ľudia bez domova Nocľaháreň Primátor Banskej Bystrice Zima

Ľudia bez domova môžu v meste pod Urpínom počas mrazivej zimy využiť nocľaháreň Večierka a ohrevňu, ktoré sa ...



bezdomovec 676x448 30.11.2025 (SITA.sk) - Ľudia bez domova môžu v meste pod Urpínom počas mrazivej zimy využiť nocľaháreň Večierka a ohrevňu, ktoré sa nachádzajú v objektoch mesta Pod Urpínom 6, v zriaďovateľskej pôsobnosti Slovenského Červeného kríža, Územný spolok Banská Bystrica. Hoci ich kapacity dlhodobo postačujú, mesto je rovnako ako aj vlani pripravené v prípade potreby sprístupniť aj priestory v ZŠ Magurská.


"Mesto Banská Bystrica bolo pred viac ako tridsiatimi rokmi jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré na svojom území zriadilo nocľaháreň pre ľudí bez domova a začalo sa venovať krízovej intervencii v sociálnych službách na profesionálnej úrovni. Meniace sa podmienky si však vyžadujú aj hľadanie nových riešení a skvalitňovanie starostlivosti o núdznych, preto veľmi vítam, že vieme naše služby rozšíriť krízovú intervenciu pre ľudí bez domova priamo v teréne," hovorí primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Sociálna služba v nocľahárni sa rozširuje o ohrevňu


V zimnom období, keď teploty klesnú pod -5 stupňov Celzia, sa rozširuje sociálna služba v nocľahárni o ohrevňu. Túto zimu, ako aj počas celého roka, mesto zabezpečuje pre ľudí bez domova aj terénnu sociálnu službu krízovej intervencie.

V nocľahárni a ohrevni je ľuďom bez domova poskytnuté prenocovanie s prístupom k sociálnym zariadeniam a možnosťami prípravy stravy a hygieny. Nocľaháreň i ohrevňu môžu využívať len tie osoby, ktoré dodržiavajú pravidlá a nevykazujú konfliktné či agresívne správanie.

V meste poskytuje svoje služby aj Diecézna charita Banská Bystrica, ktorá ľuďom bez domova celoročne poskytuje aj hygienickú očistu a stravu v Dome pre núdznych na Tajovského 1.

Terénna sociálna služba


Tohtoročnou novinkou je terénna sociálna služba krízovej intervencie pre ľudí bez domova. Terénna sociálna služba krízovej intervencie je originálnou kompetenciou samosprávy a zabezpečuje sa v marginalizovaných rómskych komunitách prostredníctvom zamestnancov. Teraz bude služba dostupná aj pre ľudí bez domova, dodá ju externý subjekt.

"Pre cieľovú skupinu "ľudia bez domova", teda mimo siete zariadení, si mesto túto službu objednáva od Občianskeho združenia ANTIRA, ktoré má túto službu registrovanú. OZ ANTIRA bude vykonávať vyhľadávaciu činnosť, informovať ľudí bez domova o ich možnostiach a poskytovať im alternatívy riešení," informuje vedúci Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ Karol Langstein.

Ak príslušníci mestskej polície na základe vlastných obhliadok v teréne alebo podnetov od obyvateľov nájdu osobu v ohrození, stotožnia ju a oboznámia, kde môže prečkať zimu. V prípade, že bude vystavená zlému počasiu, nebude si vyžadovať hospitalizáciu v nemocnici a bude súhlasiť s prevozom do ohrevne, aj tento rok mesto spolupracuje so zdravotnou dopravnou službou, ktorá prevoz zabezpečí.

Zariadenie využíva takmer 250 ľudí


Na základe údajov z Oddelenia krízovej a sociálnej intervencie MsÚ mesto Banská Bystrica eviduje približne 53 osôb, ktoré nevyužívajú siete zariadení určené pre túto cieľovú kategóriu a nachádzajú sa v otvorenom prostredí alebo tam, kde je to pre nich dostupné bez pravidiel a aktivizácie.

Zvyšných približne 250 ľudí bez domova využíva zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie v meste, ktorých zriaďovateľom je mesto, neštátne subjekty či Slovenský Červený kríž.

Pre účely informovania širokej verejnosti vznikol pred pár rokmi leták s názvom Nenechajme ich zamrznúť, na ktorého tvorbe sa podieľali mesto Banská Bystrica a Slovenský Červený kríž. Leták obsahuje všetky informácie, formy a miesta pomoci v jednom a je dostupný na webe mesta.


Zdroj: SITA.sk - Banská Bystrica je pripravená pomôcť ľuďom bez domova počas mrazivých mesiacov, pridáva aj novú službu © SITA Všetky práva vyhradené.

