Banská Bystrica kritiku okolo zimného štadióna neprijíma

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 12. augusta (TASR) – Snahou mesta Banská Bystrica a mestskej spoločnosti MBB je zabezpečiť pre banskobystrický hokej a širokú verejnosť dôstojné, ale najmä bezpečné podmienky.Uvádza sa to v stanovisku MBB, vlastníka zimného štadióna, ktoré TASR v pondelok poskytla Dominika Mojžišová, hovorkyňa banskobystrického primátora v súvislosti s medializovanými informáciami týkajúcimi sa rekonštrukčných prác na štadióne a s tým súvisiacimi problémami s prípravou na novú sezónu trojnásobného slovenského hokejového šampióna HC'05 iClinic Banská Bystrica.vysvetlila mestská akciová spoločnosť MBB.V úvode realizácie stavby však na strane vysúťaženého dodávateľa nastali problémy so subdodávateľmi, a preto navrhol predĺženie pôvodného termínu dokončenia stavby. Vzhľadom na prioritu prevádzkovateľa štadióna, ktorou je bezpečnosť hráčov a návštevníkov, sa vedenie i napriek časovému sklzu rozhodlo pokračovať v rekonštrukcii s týmto dodávateľom a zmluvu nezrušiť.konštatovala v stanovisku spoločnosť MBB.Práce na statickom zabezpečení sa vykonávajú nepretržite vrátane víkendov s cieľom odovzdať halu A do užívania hokejového klubu čo najskôr.zdôraznilo vedenie MBB.Zároveň vyzvalo ľudí okolo HC’05 a hokejovú verejnosť, aby nevyvíjali tlak na samotných montážnikov, nakoľko práce realizujú vo výške 16 metrov nad zemou na pohyblivých plošinách pri teplote okolo 50 stupňov Celzia.uviedla v stanovisku mestská spoločnosť MBB.