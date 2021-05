Banská Bystrica má zatvorených 20 percent gastro prevádzok, otvorenie terás ich totiž nemusí zachrániť

Aj malé podniky časom otvoria

Banky dali od toho ruky preč

Opatrenia pomohli hlavne zamestnancom

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Po druhej vlne pandémie koronavírusu v Banskej Bystrici ostalo zatiaľ zatvorených približne 20 percent gastro prevádzok.Ako pre agentúru SITA uviedol predseda banskobystrického Cechu hostinských Martin Repaský, títo prevádzkovatelia váhajú, či ich len otvorené terasy zachránia. Podľa slov predsedu niektorí rozmýšľajú aj nad tým, či vôbec otvoria a neskončia s podnikaním.„Niektorí prevádzkovatelia reštaurácií prepustili všetkých zamestnancov. Teraz, keď chcú otvoriť, tak to pre nich začína odznova, ako keby otvárali novú prevádzku, lebo všetkých musia zaučiť a podobne,“ objasňuje Repaský s tým, že nie každý, kto si tým prešiel pred rokom po prvej vlne pandémie, to chce robiť odznova.„Sú aj takí, ktorí zvažujú, že otvorenie posunú, ale zatiaľ nie sú rozhodnutí,“ doplnil predseda, podľa ktorého situácia ovplyvnila veľa menších prevádzok na sídliskách.„Pred príchodom pandémie sa začali aj v mestských častiach rozmáhať prevádzky ako reštaurácie, bary a kaviarne. Práve tieto podniky pandémia nejakým spôsobom ovplyvnila a niektoré zatvorili. Aj teraz to väčšinu ľudí ťahá do mesta pre istú socializáciu,“ popisuje situáciu v meste Repaský s tým, že podľa niektorých jeho kolegov v cechu sa všetko vráti do starých koľají a aj malé podniky, ktoré zatvorili, časom otvoria.Všetci sa budú musieť pripravovať aj na prípadné ďalšie krízové obdobie, lebo situácia je už iná ako vlani, keď im v ústrety vyšli banky aj dodávatelia.„Prišla druhá vlna a banky dali od toho ruky preč, ak niekomu ostal dlh, tak to má náročné. Pri súčasnom otvorení musíme všetko nakúpiť, lebo potravinám alebo nápojom prešla za ten čas záruka a náklady sú veľké,“ dodáva predseda Cechu hostinských, ktorý je zároveň majiteľom Plzenskej reštaurácie na Námestí SNP.Opatrenia, ktoré prijal štát, pomohli podľa neho hlavne zamestnancom, lebo aj keď ide o kurzarbeit, tak tie peniaze prídu do firmy a odídu zamestnancom.„Čo sa týka nájomného, aby sme dostali polovičnú zľavu, je to komplikované a každý to uchopil inak. Niečo sme tam ušetrili, ale vzhľadom na obnos peňazí, o ktorý sme prišli, tak je to veľmi malé percento. V rámci opatrení v cestovnom ruchu som rád, že si niekto na ministerstve dopravy uvedomil, že je veľký problém si podať žiadosť a splniť všetky podmienky. Ja sa denne asi hodinu a pol venujem len tomu, aby sme tieto dotácie dostali do firmy a neviem si predstaviť, že iný majiteľ, ktorý v podniku aj varí, by mal na to čas,“ konštatuje Repaský, podľa ktorého to preto niektorí vzdajú, lebo na to nemajú kapacity ani čas. Toto môže byť nakoniec dôvod, že nakoniec niektoré prevádzky skončia.