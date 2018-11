Banská Bystrica otvorila na autobusovej stanici informačné centrum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 6. novembra (TASR) – V meste pod Urpínom pribudlo nové Turistické informačné centrum (TIC), ktoré sídli na autobusovej stanici Terminal Shopping Centrum. Otvorili ho v utorok blízko nástupíšť, kde zastavujú diaľkové linky a kde je najväčšia koncentrácia nielen domácich, ale i zahraničných návštevníkov a turistov Banskej Bystrice.konštatoval po otvorení banskobystrický primátor Ján Nosko, ktorý opätovne kandiduje na primátora ako nezávislý s podporou Smeru-SD a SNS.Podľa neho myšlienka, že tam mesto otvorí TIC, vznikla už počas budovania novej autobusovej stanice. Chvíľu trval proces personálneho obsadenia a doriešenie zmluvných vzťahov s vlastníkom a nájomcom stanice. Oba priestory vyjdú mesto mesačne na 360 eur. Do konca roka má pribudnúť virtuálna mapa, projekt podporený z Úradu vlády SR v hodnote 50.000 eur.Ako doplnil vedúci TIC Peter Cibuľa, služby budú postupne rozširovať. Okrem základných turistických informácií a usmernenia návštevníkov, kam vyraziť za turistickými atrakciami v zime alebo v lete, návštevníkom zabezpečia napríklad osobného sprievodcu na jednodňové výlety po meste a okolí. Chcú vykonávať niektoré činnosti bežnej cestovnej agentúry. Už dnes tam predávajú aj vstupenky na kultúrne či športové podujatia. Štyria pracovníci centra ovládajú anglický, nemecký a ruský jazyk.TIC je otvorené okrem nedele v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h, v sobotu do 15.00 h.