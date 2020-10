Banská Bystrica plánuje vytvoriť takmer 70 odberných miest, prihlásili sa stovky dobrovoľníkov

Mesto bude mať aj mobilné odberné miesta

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako 700 ľudí ochotných pomôcť pri celoplošnom testovaní zareagovalo na výzvu banskobystrickej radnice, ktorá z nich potrebuje vybrať približne 250 administratívnych pracovníkov.Ako mesto Banská Bystrica informuje v tlačovej správe, vytvoriť chcú 68 odberných miest na testovanie ľudí na prítomnosť ochorenia COVID-19 , ktoré už skontroloval a odsúhlasil aj banskobystrický regionálny úrad verejného zdravotníctva.Odberné miesta vzniknú prioritne v exteriéroch základných, stredných a vysokých škôl v jednotlivých mestských častiach Banskej Bystrice.Pri zriaďovaní odberných miest dbalo mesto na to, aby pre ľudí boli v dostupnej vzdialenosti od ich bydliska. Obyvatelia, ktorí sa na testovaní plánujú zúčastniť, môžu navštíviť ktorékoľvek z nich.Samospráva vytypovala v trinástich častiach mesta 22 objektov, v ktorých vznikne 68 odberných miest. V rámci nich v spolupráci s Ozbrojenými silami SR Slovenským Červeným krížom plánuje mesto vytvoriť aj dve mobilné odberné jednotky, ktoré budú fungovať v mestskej časti Senica a Iliaš.„Intenzívne pracujeme na technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení celoplošného testovania. Od minulého týždňa vrátane víkendu sme kontrolovali objekty, v ktorých vytvoríme potrebné odberné miesta. V tejto chvíli máme potvrdené, že už prešli aj kontrolou a schvaľovaním zo strany hygienikov. Keďže testovanie sa uskutoční najmä v exteriéri, v niektorých prípadoch musíme zabezpečiť napr. aj osvetlenie a mobilné stany, ktoré poslúžia na vypisovanie certifikátov a podobne,“ uviedol prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík Počet Banskobystričanov nad 10 rokov, ktorých by sa testovanie malo týkať, sa pohybuje odhadom na úrovni približne 68-tisíc ľudí. Celoplošné testovanie na celom Slovensku sa uskutoční od soboty 31. októbra do nedele 1. novembra.