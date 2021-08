Banská Bystrica po ročnej pauze pripravuje Radvanský jarmok, jeho podoba má niekoľko variantov

Stánky s občerstvením nebudú

Program bude postupne pribúdať

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto pod Urpínom pripravuje tradičný Radvanský jarmok v niekoľkých variantoch. Už 363. ročník podujatia sa tak uskutoční po jeho minuloročnom zrušení pre pandémiu koronavírusu.Ako informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková , hlavnú tému zameranú na včelárstvo, mágiu a ľudové liečiteľstvo bude v dňoch 10. až 12. septembra 2021 sprevádzať program vo viacerých lokalitách a na nádvoriach v centre Banskej Bystrice s prihliadnutím na potrebné epidemické opatrenia.Na Námestí SNP bude dominovať Trh remesiel s majstrami remeselníkmi, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou tohto podujatia už desiatky rokov.Samospráva v rámci 363. ročníka Radvanského jarmoku nepočíta so stánkami s občerstvením ani zábavnými atrakciami umiestnenými na mestských pozemkoch.Jarmočné jedlá a nápoje by mal v zmysle platných opatrení zastrešiť Cech hostinských i ďalšie prevádzky fungujúce na Námestí SNP a v širšom centre, s ktorými mesto komunikuje.„Radvanský jarmok bol odjakživa spojený s tradíciami a remeslami, na čom chceme stavať aj v súčasnosti. Uvedomujeme si, že návštevníci majú radi atmosféru podujatia aj vďaka tradičným jedlám, preto veríme, že členovia Cechu hostinských budú ústretoví a zaradia do svojej ponuky všetko, čo k jarmoku patrí. V tejto chvíli nevieme predpovedať, aké opatrenia budú platiť v septembri. Napriek tomu verím, že trojdňový Radvanský jarmok sa bude môcť tento rok naozaj uskutočniť,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko V priaznivom prípade bude Trh remesiel s tradičnými vareškami, medovníkmi, cukrovinkami či šperkami pre návštevníkov k dispozícii v piatok 10. septembra od 10:00 do 20:00, v sobotu od 9:00 do 20:00 a v nedeľu od 9:00 do 16:00.Pestrý program a ponuka remeselníckych výrobkov budú rozptýlené na Námestí SNP, Lazovnej ulici, v okolí Barbakanu na Námestí Štefana Moysesa, na Dolnej ulici, pričom sprievodné podujatia budú organizované aj na ďalších miestach.Podrobný program a ďalšie informácie budú postupne pribúdať na webe mesta www.banskabystrica.sk.