Banská Bystrica revitalizuje technickú pamiatku Medený hámor, práce na odstránení havarijného stavu začali (video)

Medený hámor v Banskej Bystrici, ktorý bol vybudovaný ako súčasť Turzovsko-fuggerovského Banskobystrického mediarskeho podniku, bol po stáročia nositeľom vedeckého a technického rozvoja celého regiónu. Svoju takmer 500-ročnú činnosť ukončil v 90. rokoch 20. storočia a zostal opustený, pravdepodobne s mnohými environmentálnymi záťažami. Dva objekty Medeného hámra aj s prístupovými cestami kúpilo mesto Banská Bystrica na konci roka 2021 za viac ako 250-tisíc eur. Samospráva sa snaží pamiatku zachrániť a hľadá aj jej budúce využitie.





28.5.2024 (SITA.sk) - Národná kultúrna technická pamiatka Medený hámor má pre Banskú Bystricu veľký význam. Samospráva preto v uplynulých mesiacoch pracovala na konkrétnych krokoch, ktorých výsledkom má byť postupné odstránenie havarijného stavu dvoch najstarších, a z pohľadu historikov najvzácnejších mestských objektov - hiartov a dielní.Na mieste o tom v utorok informoval primátor mesta Ján Nosko s tým, že na jednej z budov sa už sanuje havarijný stav opravou zatekajúcej strechy. Odborníci z Pamiatkového úradu SR , ktorí sa v rámci projektu Pro Monumenta zameriavajú na technickú diagnostiku nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP), pre mesto spracovali odporúčania potrebné na stabilizáciu havarijného stavu mestských objektov.Aktuálne sa už realizujú zabezpečovacie práce, ktoré je možné zrealizovať bez projektovej prípravy tak, aby sa zamedzilo ďalšiemu poškodzovaniu mestských objektov. Na vypracovanie projektovej dokumentácie na ďalšiu záchranu významnej pamiatky požiadala samospráva o finančné zdroje Banskobystrický samosprávny kraj . Zároveň žiada dotáciu v objeme 98 800 eur z Ministerstva kultúry SR „Absolvovali sme viaceré stretnutia s novým majiteľom väčšej časti areálu Medeného hámra, aby sme si vymenili názory a vzájomne sa koordinovali. Snažíme sa nastaviť spoluprácu a zadefinovať svoje zámery tak, aby z priestoru vznikol v budúcnosti funkčný celok. Naším spoločným cieľom je zachovať hodnoty tejto národnej kultúrnej pamiatky a nastaviť obnovu areálu koncepčne,“ uviedol primátor a dodal, že pracovnú skupinu po novom povedie Juraj Havlík z občianskeho združenia ZA! Medený hámor.Primátor Nosko zároveň začiatkom mája požiadal o pomoc a podporu pri realizácii tohto projektu partnerov v projekte Európskej fuggerovskej cesty. Na revitalizáciu areálu Medeného hámra sa mesto plánuje uchádzať aj o finančné prostriedky z programu Interreg. V budúcnosti by tak v mestských objektoch mohla fungovať Thurzovsko-fuggerovská zážitková expozícia.„Včasná príprava a realizácia spoločnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov by mohla byť vhodným nástrojom na zladenie jednotlivých zámerov v území. Vzácny areál si zaslúži spoločnú víziu. Zároveň je však nevyhnutné čo najskôr zastabilizovať chátranie NKP,“ konštatoval Havlík.Objekt podľa odborníčky pre dohľad nad ďalšou etapou v rámci Pro Monumenta Andrey Nižňanskej aktuálne ohrozuje najviac voda, ktorá sa v ňom nachádza a spôsobuje jeho celkové zavlhnutie.„Na prízemí objektu sú doslova bazény vody, ktorú treba odviesť, lebo spôsobuje také zavlhnutie a zasolenie muriva, že môže nastať až deštrukcia toho objektu,“ doplnila Nižňanská s tým, že by mal prísť statik a ďalší odborníci, ktorí by mali navrhnúť ďalšie riešenia. Stav všetkých objektov je podľa nej veľmi vážny.