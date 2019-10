Banská Bystrica sa s Ligou majstrov rozlúčila prehrou s Ambri-Piotta

Na archívnej snímke sprava brankár Tyler Beskorowany (Banská Bystrica) a hráči Ambri-Piotta, ktorí sa radujú z druhého gólu v zápase 5. kola G-skupiny hokejovej Ligy majstrov HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Ambri-Piotta v Banskej Bystrici 8. októbra 2019. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

G-skupina:



HC Ambri-Piotta - HC '05 iClinic Banská Bystrica 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)



Góly: 4. Plastino (Sabolič), 25. D'Agostini, 53. Sabolič (Hofer), 58. Dal Pian (Gerlach) - 34. Biro, 40. Lunter (Gabor), 44. Šťastný. Rozhodovali: Persson (Nór.), DiPietro - Fuchs, Duarte (všetci Švajč.), vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše Moor (Ambr.) a Kabáč (B. Bystr.) obaja 5+DKZ za zhodenie rukavíc, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.



zostavy:



Ambri-Piotta: Hrachovina - Plastino, Payr, Ngoy, Fohrler, Pinana, Jelovac, Moor - Incir, Müller, Sabolič - D'Agostini, Gerlach, Egli - Trisconi, Goi, Bianchi - Dal Pian, Kneubuehler, Hofer



HC '05 iClinic Banská Bystrica: Gajan - Biro, Nemčík, Petrinec, Brejčák, Ďatelinka, Zubák, Lopejský - Hrnka, Šťastný, Lamper - Fafrák, Bubela, Jääskeläinen - Kabáč, Tamáši, Gabor - Giertl, Lunter, Róth - Sarvaš



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 16. októbra (TASR) - Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica prehrali vo svojom záverečnom šiestom zápase v G-skupine Ligy majstrov na ľade švajčiarskeho HC Ambri-Piotta 3:4. Slovenský majster dokázal počas zápasu otočiť nepriaznivé skóre 0:2 na 3:2, no domáci tím strelil v závere dva góly, ktorými zvrátil výsledok vo svoj prospech.Oba tímy stratili už pred zápasom šancu na postup do ďalšej fázy. "Barani" skončili s 3 bodmi na poslednom 4. mieste skupiny, HC Ambri-Piotta bol s 10 bodmi o jednu priečku vyššie.Prvá tretina nepriniesla vysoké tempo hry a na nasadení aktérov bolo cítiť, že o ich osude v súťaži je už rozhodnuté. Hostia síce v prvej tretine prestrieľali súpera, no efektívnejší boli domáci. V 5. minúte využil presilovku obranca Plastino, ktorý presne namieril od modrej čiary - 1:0.Nevyužitá presilovka z 24. minúty mohla "baranov" mrzieť dvojnásobne, keďže krátko po nej sa ku krátkemu úniku dostal D'Agostini a prestrelil Gajana - 2:0. Hostia sa však nevzdali a ešte v druhej časti sa na súpera dotiahli herne aj gólovo. V 34. minúte si obranca Biro vylepšil streleckú pozíciu a upravil na 2:1. Hostia vyrovnali gólom "do šatne," keď sa Gabor natlačil pred Hrachovinovu bránku a Lunter dokončil jeho snahu - 2:2.V 43. minúte mali "barani" presilovku, vytvorili si v nej tlak a zároveň s návratom vylúčeného Plastina dosiahli tretí gól. Šťastný dôrazne pretlačil puk do bránky domácich, regulérnosť jeho gólu však musel potvrdiť videorozhodca. V tretej tretine zaujala aj pästná výmena Moora s Kabáčom. Domáci sa snažili o vyrovnanie a v 53. minúte sa dočkali, keď Sabolič dorazil strelu Jelovaca - 3:3. Domáci napokon získali plný počet bodov, keďže v závere zápasu Dal Pian využil nedôraz obrany hostí a upravil na 4:3.