Banská Bystrica schválila vyrovnaný rozpočet, dane zvyšovať nebudú

10.12.2024 (SITA.sk) - Banská Bystrica schválila vyrovnaný rozpočet na rok 2025 bez zvýšenia daní. Ako informuje hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková , mesto plánuje značné investície do školstva, infraštruktúry a zelene, pričom počíta aj s návratom dotácií.„Napriek zložitej finančnej situácii, ktorá trápi väčšinu slovenských samospráv, sa mestu Banská Bystrica podarilo zostaviť vyrovnaný rozpočet na rok 2025 v sume 110 miliónov eur," uviedla hovorkyňa.Vďaka zodpovednému hospodáreniu a šetreniu mesto nezvyšuje miestne dane a poplatky a po dvoch rokoch dokonca obnovuje dotácie vo výške 300-tisíc eur pre športové a kultúrne organizácie.„V mestskom rozpočte v budúcom roku pocítime dopady inflácie aj zvýšenie dane z pridanej hodnoty, zavedenie dane z finančných transakcií síce priamo mesta nedotýka, ale bude mať sekundárny negatívny vplyv," poznamenala Zuzana Detková , poverená vedením Ekonomického odboru mesta.Samospráva v rozpočte kladie dôraz na školstvo, s najvyššou alokáciou 40 miliónov eur a pokračovaním projektov energetickej efektívnosti školských budov. Značné investície budú smerovať aj do údržby ciest, chodníkov a mostov v havarijnom stave.Ide napríklad o rekonštrukciu cesty na Pieninskej ulici (350-tisíc eur), Rudohorskej a Kollárovej ulici. V roku 2025 by zároveň mali realizovať aj najrozsiahlejšiu obnova chodníkov.Rozpočet počíta aj s vybudovaním nového chodníka a osvetlenia popri novej ceste na Pršiansku terasu (500-tisíc eur), ale aj chodníkov v Kostiviarskej či Kremničke (398-tisíc eur).Na realizáciu finančne nákladných projektov vybudovania nového mosta pri malej železničnej stanici a mosta na Mládežníckej ulici chce mesto okrem vlastných zdrojov čerpať eurofondy.V rozpočte je zahrnutá aj položka 200-tisic eur na spracovanie projektovej dokumentácie výstavby nového mosta v Kremničke. Rozsiahlou diagnostikou prejde most pri OC Tesco (48-tisíc eur) a obnovou most v Uľanke, ktorý je v havarijnom stave. V spolupráci s dopravcami plánuje mesto obstarať nové autobusy a trolejbusy v objeme 15 miliónov eur.Poskytované sociálne služby sa mestu podarilo zastabilizovať najmä vďaka pokračovaniu projektu na opatrovateľskú službu, v rámci ktorého prijme v roku 2025 dotáciu 600-tisíc eur. V prvom polroku 2025 plánuje mesto požiadať Ministerstvo dopravy SR o dotáciu na výstavbu nájomných bytov na Ďumbierskej ulici.V rámci rozpočtu je zároveň na tento účel vyčlenený úver na 1,7 milióna eur. Od nového roka sa mesto spolu s Inštitútom aktívneho bývania postará o vypracovanie Programu rozvoja bývania.Získaná finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín od Národnej diaľničnej spoločnosti v objeme 900-tisíc eur bude do rozpočtu zapojená počas roka 2025 a použitá prioritne na financovanie príspevkovej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) Rozpočet 2025 počíta aj s položkou 150-tisíc eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na nový areál ZAaRES.Zapájanie obyvateľov do rozhodovania aj v rozpočte na rok 2025 má každý zo siedmich volebných obvodov k dispozícii 60-tisác eur na stavebnú údržbu ciest a chodníkov.Výbory mestských častí môžu naďalej financovať podujatia v danej mestskej časti vďaka dvom eurám na obyvateľa. Aktívni Banskobystričania sa aj v budúcom roku môžu zapojiť do participatívneho rozpočtu (40-tisíc eur).