Banská Bystrica začína s rekonštrukciou troch komunikácií, cenu sa podarilo stlačiť o vyše polovicu

Premávka by mala byť plynulá

Zamerajú sa aj na chodníky

Chcú použiť modifikovaný asfalt

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - V Banskej Bystrici sa v najbližších dňoch začne rozsiahla rekonštrukcia troch komunikácií v úsekoch na Partizánskej ceste, Hornej a Javorníckej ulice.Ako v pondelok na brífingu informoval primátor mesta Ján Nosko , mesto už tieto úseky odovzdalo zhotoviteľovi - košickej firme Colas Slovakia, a.s., ktorá sa zaviazala práce na úseku dlhom 1,5 kilometra dokončiť do konca augusta.Vo verejnom obstarávaní samospráva dosiahla cenu o viac ako polovicu nižšiu, keď z predpokladaných 1,5 mil. eur znížila cenu za rekonštrukciu týchto troch úsekov na 731 824,40 eura vrátane dane z pridanej hodnoty a ušetrila takmer 770-tisíc eur.V rámci prác vymenia asfalt, lokálne vymenia podložie, obrubníky a v prípade Javorníckej ulice pôjde aj o čiastočné opravy chodníkov a ďalšie práce, uviedol primátor s tým, že úseky sú už v rukách zhotoviteľa, ktorý začne s prácami 14. júna na Hornej ulici pri Hungárii.Práce budú pokračovať na Partizánskej ulici, ktorá je rozdelená na tri úseky, a nasledovať bude Javornícka ulica. „Táto rekonštrukcia bude trochu komplikovanejšia, lebo je tam množstvo automobilov, ktoré tam parkujú,“ dodal Nosko.Premávka v dotknutých úsekoch by mala byť podľa dodávateľa plynulá a bude riešená prenosným dopravným značením.Banskobystrická radnica pripravuje rekonštrukciu aj ďalších 8,6 kilometra mestských komunikácií v celkovej odhadovanej sume približne 5 mil. eur.„Už počas rokovania decembrového zastupiteľstva nám poslanci schválili zámer, aby sme pripravovali projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu významných ťahov v meste. Ide o cesty od Poľnej ulice smerom do Malachova, od Moskovskej smerom na Švermovu ulicu, až po kruhový objazd pri nákupnom centre Lidl, kde ide o úsek zbernej komunikácie dlhý 2,5 kilometra,“ popísal prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík významnú časť, ktorej súčasťou by mala byť okrem obnovy cesty aj komplexná rekonštrukcia chodníkov.„Ďalej by sme chceli pokračovať na Tajovského ulici okolo mestského parku na Ceste na amfiteáter, potom zo Strieborného námestia po Bottovej a Lazovnej ulici k Medenému Hámru, kde by sme chceli vybudovať novú okružnú križovatku. Potom plánujeme postupovať na Bakossovu ulicu, kde by bola súčasťou rekonštrukcie aj výmena dlažby popri kúrii a na Námestí Štefana Moyzesa. Poslednou cestou je Bernolákova ulica v Radvani, ktorá si tiež zaslúži komplexnú rekonštrukciu,“ doplnil prvý viceprimátor s tým, že okrem ciest sa zameria radnica aj na chodníky.„Na tých najzaťaženejších cestách by sme chceli namiesto klasického asfaltu použiť modifikovaný asfalt, ktorý sa používa na diaľniciach, aby sme predĺžili životnosť týchto ciest,“ dodal Gajdošík k plánovaným rekonštrukciám, ktoré by sa mali uskutočniť od jari budúceho roka.Práce by chcela samospráva ukončiť najneskôr do Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2022, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. až 30. júla 2022