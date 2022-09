Banská Bystrica zakázala počas 12 dní budúceho roka hazardné hry, nariadenie chce zosúladiť s okolitými mestami

Návrh odoslali ostatným

Úplný zákaz nedosiahli

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Banskobystrickí mestskí poslanci na utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili zákaz prevádzkovania hazardných hier v meste počas 12 dní v roku 2023. Prevažne ide o štátne sviatky a dni pracovného pokoja.Ako uviedol navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia, druhý viceprimátor Milan Lichý , komisia mestského zastupiteľstva pre sociálny rozvoj, bývanie a zdravie odporučila zosúladiť návrh s mestami Zvolen, Sliač, Brezno a ďalšími sídlami, kde sú umiestnené herne.„Návrh bol odoslaný primátorkám miest Zvolen a Sliač, primátorovi mesta Brezno a starostom obcí, v ktorých sú prevádzky hazardných hier. Na zosúladenie tohto zákazu majú ešte čas do konca októbra tohto roka v zmysle zákona,“ dodal viceprimátor.Banskobystrickej samospráve sa podľa Lichého podarilo hazardné hry regulovať v možnostiach zákona. Cez mestské zastupiteľstvo neprešiel úplný zákaz prevádzkovania hazardných hier, ktorý umožnila novela zákona.„Ale redukovali sme vzdialenosti umiestnenia herní od základných škôl a zariadení sociálnych služieb najskôr v mysle zákona na 200 metrov, potom to bola vzdialenosť minimálne 500 metrov. Takže podarilo sa nám z počtu 38 herní sa nám podarilo zredukovať počet myslím na osem a ešte doznievajú licencie herní. To, čo sa nedarí a čo spôsobuje starosti mestám a obciam na Slovensku, alebo rodinám a ľuďom, je rozvoj online hazardu a tipovania, čo nevieme ovplyvniť bez legislatívy,“ popísal situáciu s hazardom druhý zástupca primátora.