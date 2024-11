Banskobystrická plaváreň je po náročnej rekonštrukcii opäť prístupná pre všetkých

25.11.2024 (SITA.sk) - Banskobystrická plaváreň na Štiavničkách je od pondelka opäť prístupná pre všetkých. Počas leta a jesene prešla časovo náročnou komplexnou rekonštrukciou priestorov mužských a ženských spŕch i toaliet. Dôvodom bol havarijný stav podláh, stien a stropov. Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková , v núdzovom prevádzkovom režime bola plaváreň od 23. septembra, keď bol 50-metrový plavecký bazén sprístupnený len pre plavecké kluby, školy či organizácie formou prenájmu plaveckých dráh.Plaváreň bude otvorená pre verejnosť od pondelka do piatku v čase od 7:00 do 22:00, v sobotu od 9:00 do 21:00, v nedeľu a počas sviatkov od 11:00 do 21:00. V dňoch 24. a 25. decembra bude plaváreň zatvorená a z piatka 27. na sobotu 28. decembra sa uskutoční tradičná Banskobystrická plavecká 24-hodinovka.„Prosíme návštevníkov, aby nezabúdali sledovať týždenné harmonogramy obsadenosti plaveckých dráh, ktoré zverejňujeme na webe plavárne, rovnako ako aj otváracie hodiny počas vianočných sviatkov,“ uviedol riaditeľ MBB, a. s. Dušan Argaláš s tým, že všetky aktuálne informácie nájdu návštevníci na stránke www.plavarenstiavnicky.sk