Banskobystrické Dni kroja zaznamenali až 2679 ľudí v ľudovom odeve

Na snímke účastníci prvého ročníka Slovenského dňa kroja počas Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici 8. septembra 2018. Foto: TASR -Dušan Hein Foto: TASR -Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 9. septembra (TASR) - Celkom 2679 ľudí v krojoch sa predstavilo na sobotňajšom Dni kroja, ktorý bol súčasťou 361. ročníka Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Rekord bude zaznamenaný aj v Knihe slovenských rekordov.uviedol pre TASR zástupca knihy rekordov Igor Svitok.Ako ďalej uviedol, v histórii Knihy slovenských rekordov bolo najviac ľudí v krojoch na jednom mieste zaznamenaných v roku 2016 na Devíne, celkom 172 a neskôr aj v Nitre, kde to už bolo 646 účastníkov.Počítanie účastníkov malo v Banskej Bystrici svoje špecifiká. Trvalo od 11.00 h do 17.30 h. Asistenti pokusu boli na určených miestach v piatich uliciach, ktoré vyúsťovali na námestie.priblížil Svitok.Krátko po 19.00 h bol na pódiu na Námestí SNP odovzdaný certifikát do rúk organizátorky a autorky myšlienky Dňa kroja Márii Rehákovej.