Banskobystrickí poslanci rozdelia viac než milión eur na cestovný ruch

Banská Bystrica 19. novembra (TASR) – Každá právnická alebo fyzická osoba, nezisková organizácia, mesto či obec môže do konca novembra požiadať o nenávratnú dotáciu z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na projekty určené na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti, rozvoj cestovného ruchu a regionálny rozvoj v kraji. TASR o tom informovala Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou Úradu BBSK.vysvetlila Glevická.Podľa nej zámerom je podpora projektov a podujatí, ktoré poskytujú sociálnu pomoc, zdravotnú a humanitárnu starostlivosť, tvorbu, rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných i kultúrnych hodnôt či vzdelávanie.dodala Glevická.Podmienkou na poskytnutie dotácie je sídlo alebo miesto výkonu v BBSK a spoluúčasť minimálne desať percent zo sumy rozpočtu, ktorú si projekt, podujatie vyžaduje. Dôležité je uviesť cieľ, dôvody realizácie a opis projektu. O pridelení dotácií rozhodnú krajskí poslanci najneskôr do 31. marca budúceho roka. Čerpať ich možno najneskôr do konca roka 2019. Záujemcovia sa dozvedia všetky dôležité informácie na webovej stránke BBSK.