Banskobystrický kraj chce v Detve zriadiť detskú ambulanciu

Na snímke predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter.

Banská Bystrica/Detva 10. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa rozhodol zriadiť ambulanciu, ktorá by mala zmierniť nedostatok pediatrov v kraji. Jej zriaďovateľom bude BBSK a zároveň zamestnávateľom lekárky. Pilotný projekt ambulancie plánuje spustiť v najbližších mesiacoch v Detve.V Detve ukončili vlani činnosť dve pediatrické ambulancie, čím vznikol nedostatok detských lekárov.hovorí vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt.dodáva.Prvá detská ambulancia bude sídliť v priestoroch mestskej polikliniky. Kraju v rámci spolupráce mesto Detva, ktoré tieto priestory vlastní, ponúklo bezodplatne.povedal primátor Detvy Ján Šufliarsky.dodal.pripomenul predseda BBSK Ján Lunter.Nová detská lekárka v Detve by mala zastrešiť približne 1500 poistencov. Pri tomto čísle kraj vychádzal z celoslovenského priemeru. V novej detskej ambulancii sa plánuje zaviesť aj objednávací systém, aby sa zvýšil komfort pacientov, ale najmä aby sa nemiešali chorí so zdravými.V okrese Detva je aktuálne 5890 detí do 18 rokov, pri štyroch poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, z toho jeden je vo veku nad 65 rokov.