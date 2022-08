Banskobystrický kraj prichádza vinou klanu Lunterovcov o milióny z eurofondov, Polóny vyzval protikandidáta do debaty

Kraj prichádza o milióny eur

Chabá úspešnosť eurofondových projektov

17.8.2022 (Webnoviny.sk) - Banskobystrický kraj má najnižšiu úspešnosť schvaľovania pri predložených projektoch z európskych fondov spomedzi všetkých krajov na Slovensku.Tvrdí to kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Adrian Polóny s tým, že vyzýva podpredsedu BBSK a protikandidáta vo voľbách Ondreja Luntera na verejnú diskusiu o využití eurofondov.Podľa Polónyho bol každý druhý projekt, ktorý predložil Banskobystrický kraj, odmietnutý, a veľa zo schválených projektov je pozastavených.„Rovnakým problémom je aj to, že pri predkladaní žiadostí o grant z európskych fondov pri prepočte na jednu organizáciu kraja patrí Banskobystrický kraj medzi tie najmenej aktívne kraje na celom Slovensku. Vinou manažérskych zlyhaní pri získavaní eurofondov príde kraj o milióny eur, ktoré mohli byť použité na opravu škôl, ciest alebo domovov sociálnych služieb,“ popisuje Polóny.„Ak Lunter mladší tvrdí, že klamem o eurofondoch, Banskobystrický kraj je pri čerpaní úspešný a Lunterovci sa nemajú za čo hanbiť, tak vyzývam Luntera mladšieho na verejnú diskusiu o využití eurofondov. Trvám na tom, že náš kraj prichádza neschopnosťou rodinného klanu Lunterovcov o milióny eur, ktoré sa nestihnú vyčerpať. Náš župan by sa mal za svoje zlyhanie ospravedlniť a nie zavádzať ľudí o tom, ako kraj čerpá peniaze,“ uviedol Polóny.„Ak porovnáme, koľko žiadostí o pridelenie eurofondov predložili organizácie Banskobystrického kraja zistíme, že jedna organizácia predložila v priemere iba jeden eurofondový projekt. To je spolu s Nitrianskym krajom najhoršie číslo z celého Slovenska. Ak už aj niektorá z organizácií BBSK o eurofondy požiadala, mala obrovský problém tieto projekty obhájiť. Úspešnosť projektov BBSK je iba 46 percent,“ dodáva Polóny s tým, že Banskobystrický kraj je jediný kraj na celom Slovensku, ktorý má úspešnosť nižšiu ako 50 percent.„Úspešnosť eurofondových projektov, ktoré predkladá samotná župa, je mizerných 47 percent. Znova ide o najhorší výsledok spomedzi všetkých krajov,“ uzatvára bilanciu Polóny.Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ondreja Luntera a BBSK.