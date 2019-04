Banskobystrický kraj prispeje na rekreáciu aj ľuďom, ktorým nemusí

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jelšava 25. apríla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj prispeje na rekreáciu aj zamestnancom v tých organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, kde pracuje 49 a menej zamestnancov, hoci mu to zákon neukladá. Rozhodli o tom krajskí poslanci na svojom štvrtkovom zasadnutí v Jelšave v Revúckom okrese.podotkol predseda BBSK Ján Lunter s tým, že ak by každý zamestnanec kraja a jeho organizácií požiadal o príspevok v plnej výške, BBSK by na to musel vynaložiť vyše milióna eur.Schválený príspevok nad rámec zákona sa v BBSK týka väčšiny stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je kraj, takmer všetkých kultúrnych inštitúcií a približne polovice ľudí pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb.Na príspevok na rekreáciu má podľa zákonníka práce nárok každý zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov formou trvalého pracovného pomeru. Suma príspevku sa vypočíta ako 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu zo sumy 500 eur. Maximálna výška príspevku na rok je 275 eur a môže byť využitá v prípade, že zamestnanec bol počas rekreácie na Slovensku a v ubytovacom zariadení strávil minimálne dve noci.